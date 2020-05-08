Глава МИД Италии призвал пресечь турецкую контрабанду оружия для ПНС Ливии

Рим, 8 мая. Контрабанда оружия на территорию Ливии должна быть немедленно пресечена. С таким призывом выступил глава внешнеполитического ведомства Италии Луиджи Ди Майо. Об этом сообщает телеканал Libya24 TV.

Также глава итальянского МИД выразил беспокойство касательно обстрела в одном из районов ливийской столицы, где располагается резиденция посла Италии в Ливии. По словам министра, необходимо срочно прекратить незаконные поставки вооружений на территорию североафриканского государства.

Напомним, Турция по-прежнему продолжает контрабандными маршрутами переправлять в Ливию оружие, боеприпасы и современную боевую технику в рамках оказания военной помощи так называемому Правительству национального согласия (ПНС). Тем самым Анкара нарушает эмбарго Организации Объединенных Наций, введенное еще в 2011 году и подрывает инициативы по мирному политическому урегулированию ливийского кризиса, предложенные международным сообществом по итогам берлинской конференции.

Ранее Федеральное агентство новостей в большом расследовании осветило масштаб оружейной контрабанды, осуществляемой турецкими властями ради продвижения собственных геополитических интересов Реджепа Тайипа Эрдогана в Северной Африке и Средиземноморье. При этом часть средств на закупку вооружений для режима Файеза Сарраджа в Триполи выделяется Катаром.