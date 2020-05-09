Сирия, 9 мая. Террористы ИГ1* подожгли нефтяную скважину на нефтяном поле в Дейр-эз-Зоре. Боевиков ХТШ подозревают в похищении людей в Идлибе с целью получения выкупа. США намереваются построить новую военную базу в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники: потеряли офицера разведки ВВС САР в результате вылазки неизвестных западнее Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обвинялась в похищении гражданских лиц в провинции Идлиб.

«Ахрар аш-Шаркыя»: выступила против группировки «Аль-Джабхат аш-Шамия» в Африне.

«Исламское государство»1: обвинялось в поджоге нефтяной скважины на поле Ас-Сейджан в Дейр-эз-Зоре; организовало подрыв опор линий электропередач в Ираке; подозревается в вылазке у города Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные группировки: причастны к смерти ребенка в окрестностях Ракки; лишились двух боевиков в результате нападения неизвестных в Хасаке.

Протурецкие силы: обстреливают позиции курдских боевиков на севере Ракки и Хасаки; понесли потери при взрыве на юге кантона Африн; подверглись атаке неизвестных в северной части Идлиба.

Соединенные Штаты: приступили к строительству новой базы в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: переправили очередной конвой с подкреплениями в Идлиб.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции осуществила патрулирование на северо-востоке Алеппо.

«Хашд Шааби» (Силы народной мобилизации): лишились четырех бойцов в результате нападения террористов в провинции Киркук в Ираке.

Провинция Алеппо

Накануне в Африне вспыхнули вооруженные столкновения между группировками «Ахрар аш-Шаркыя» и «Аль-Джабхат аш-Шамия», выступающими при поддержке Турции. Столкновения разворачивались в квартале Аль-Ашрафия в административном центре кантона. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что во время стычек в городе началась стрельба. Под ударом, в частности, оказались жилые дома. Ряд боевиков получили ранения, о числе пострадавших среди мирных жителей не сообщалось. Известно, что поводом для начала вооруженного противостояния стала попытка ареста одного из высокопоставленных членов «Аль-Джабхат аш-Шамии» боевиками «Ахрар аш-Шаркыя».

Тем временем в северо-восточной части провинции состоялось очередное совместное патрулирование Турции и РФ. Объединенные силы российской военной полиции и турецких военных обследовали окрестности города Кобани под прикрытием вертолетов ВКС РФ.

Накануне стало известно о детонации СВУ в поселении Аль-Басута на юге Африна. Twitter-канал (ynms79797979) передавал, что при взрыве был ранен один из протурецких боевиков. В установке бомбы обвинялись члены курдского формирования «Силы освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

В восточных районах провинции, контролируемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), вновь произошли вылазки неизвестных. По информации Telegram-канала (rybar), в первой половине дня был осуществлен поджог нефтяной скважины на месторождении Ас-Сейджан, которое находится поблизости от поля Аль-Омар. Позднее интернет-портал Al Nour сообщал о налете группы вооруженных лиц вблизи города Шхиль. Нападавшие открыли огонь на въезде в населенный пункт, в результате чего погиб один из гражданских лиц.

Во второй половине дня SDF и международная коалиция заявили о совместной операции, направленной на выявление «спящих ячеек» ИГ. По неподтвержденным данным Twitter-канала (FBussoletti) , рейды привели к задержанию высокопоставленного террориста ИГ по имени Абдулла Кардаш. При этом сообщения о его гибели поступали еще в 2017 году.

Вслед за этим появились сведения о строительстве новой американской базы в районе населенного пункта Аль-Джазрат, а также о расширении объекта США у месторождения Аль-Омар.

Провинция Идлиб

Информагентство SOHR сообщало о росте числа похищений гражданских лиц в оккупированных районах Идлиба. Так, накануне стало известно по крайней мере о двух подобных инцидентах. Первый случился в городе Салькин, жителя которого похитили с целью получения выкупа. Преступники направили родным сирийца видеозапись, на которой были запечатлены его пытки. Кроме того, пропал человек в поселении Аль-Якубия в западной части провинции.

В похищениях обвинялись боевики террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», под контролем которой и находятся эти районы. Как известно, террористы также не раз были замечены в вымогательствах и незаконном изъятии имущества гражданских лиц.

В минувшие сутки в регион был переброшен очередной турецкий конвой. По данным Twitter-канала (anasanas84), через пограничный переход «Кафр-Лусин» в Идлиб прибыли десятки военных автомобилей.

Во второй половине дня появились сообщения о нападении неизвестных на военный штаб «Сирийской национальной армии». Информагентство SOHR передавало, что инцидент произошел в районе Аль-Савагия к северо-востоку от Идлиба. Поступали неподтвержденные данные о причастности к атаке террористов ХТШ.

Провинция Ракка

«Сирийская национальная армия» возобновила обстрелы позиций курдских боевиков в северной части региона. Как заявлял на своей странице в Twitter военный источник (huseyinbozan), под ударом оказались опорные пункты запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG). О последствиях обстрелов до сих пор ничего неизвестно.

Поступила информация о смертельном ДТП с участием членов «Демократических сил Сирии» (SDF). Согласно информации новостного портала Al Nour, военный автомобиль формирования наехал на ребенка в окрестностях города Ракка.

К западу от административного центра региона между тем произошло нападение на сирийского военного. Twitter-канала (syriahr) заявлял об убийстве офицера воздушной разведки неподалеку от поселения Дибси-Афнан. Подробности случившегося все еще не были опубликованы.

Провинция Хасака

В Хасаке накануне активизировалась подпольная деятельность террористов ИГ. В результате вылазок, случившихся в городах Аш-Шаддади и Аль-Хаддадия, были убиты два члена «Демократических сил Сирии» (SDF).

Также произошло убийство одного из мирных жителей неподалеку от населенного пункта Маабада на северо-востоке провинции. Удалось установить, что его смерть наступила в результате проникающего ранения головы.

Как и в соседней Ракке, в Хасаке накануне фиксировались обстрелы с позиций союзников Турции. По данным SOHR, под ударом оказались несколько деревень в районе контролируемого SDF города Тель-Тамр. К счастью, никто из гражданских лиц не пострадал.

Вечером поступали данные о патрулировании северных районов Хасаки российскими военными полицейскими. Мониторинг осуществлялся в районе города Камышлы.

Ирак

Террористы «Исламского государства» продолжают чинить препятствия полному восстановлению мирной жизни в Ираке. Так, накануне джихадисты осуществляли подрывную деятельность в провинциях Ниневия, Киркук и Салах эд-Дин. Подпольные ячейки группировки организовали подрыв опор линий электропередач, лишив тем самым электроэнергии несколько населенных пунктов. Кроме того, эти вылазки повлияли на эксплуатацию магистрального нефтепровода.

В то же время террористы совершили нападение на группу бойцов проправительственного ополчения «Хашд Шааби» на территории Киркука. Twitter-канал (CalibreObscura) заявлял, что боевики предприняли вылазку в пустынной местности. В результате развернувшихся боев погибли четыре солдата Сил народной мобилизации. В целях предотвращения новых атак со стороны террористов «Хашд Шааби» вместе с правительственными войсками приступили к контртеррористический операции, в ходе которой были выявлены несколько схронов с вооружением ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.