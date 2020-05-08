Историк Гурьев назвал отношения внутри антигитлеровской коалиции перетягиванием одеяла

Санкт-Петербург, 8 мая. США значительно переоценивают свою роль во Второй мировой войне, а история ленд-лиза сопровождается постоянным шантажированием. Об этом заявил кандидат исторических наук Евгений Гурьев во время онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» на тему «День Победы. Почему историческая правда нуждается в защите», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Отвечая на вопрос журналистов, историк заметил, что Вашингтон переоценивает свой вклад в победу над фашизмом фактически с момента окончания войны.

«Существенно переоценивают, и делают это с 1946 года. Началось перетягивание одеяла, кто сыграл главную роль в победе – США или СССР. Они ничего нового не придумали, с развалом восточного блока, с целью борьбы за однополярный мир, а сейчас – снова вытаскивается и поддерживается», — отметил Гурьев.

Он также добавил, что между союзниками всегда существовали противоречия, достаточно вспомнить споры вокруг открытия второго фронта.