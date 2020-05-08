Сурайкин призвал противостоять попыткам Запада исказить историю

Санкт-Петербург, 8 мая. Россия должна бороться с попытками западных стран исказить историю о Великой Отечественной войне. Об этом заявил глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Сурайкин принял участие в онлайн-конференции на тему «День Победы. Нужна ли защита исторической правде», которая состоялась 8 мая на площадке Медиагруппы «Патриот».

«Мы должны бороться с фальсификациями. Фашисты без объявления войны напали на СССР. При этом если бы не советский войска, то миллионы европейцев сгорели бы в газовых камерах или погибли бы концлагерях», — отметил он.

Сурайкин также напомнил, что некоторые европейские страны пытаются обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны. Однако послевоенные события опровергают подобные обвинения.

«В этих странах сохранились потомки и силы, которые были представителями фашизма. Они пытаются взять исторический реванш. Те, кто тогда был против фашизма, будут нашими союзниками сейчас», — добавил глава «Коммунистов России».

Стоит отметить, что в последнее время некоторые европейские страны пытаются переписать историю, возлагая ответственность за начало Второй мировой войны на СССР. В свою очередь российская сторона неоднократно отмечала, что именно европейские страны несут ответственность за развязывание войны, однако эту часть своей истории Европа не готова признать.