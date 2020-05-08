«Это дело нашей совести»: зачем в конституции нужна норма о защите исторической правды

Защита исторической правды и сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны являются долгом России, ответственность за исполнение которого лежит на плечах каждого гражданина и всех будущих поколений страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к австрийскому народу в честь 75-летия окончания Второй мировой войны.

«Память о погибших, о событиях войны, защита правды о ней и чести подлинных героев не просто наш общий долг. Это дело нашей совести перед всем поколением победителей. Они ничего не пожалели ради того, что мы — их потомки — не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны сделать все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь развязать. В этом наша общая ответственность перед будущими поколениями», — отметил глава государства.

В интервью телеканалу «Россия 1» Путин заявил о необходимости пресечь попытки ряда западных стран сфальсифицировать российскую историю и обесценить подвиги советских солдат.

«Нет у нас и не может быть никакого чувства вины! Мы положили на алтарь победы 27 миллионов жизней граждан Советского Союза совокупно. Поэтому нет и не может быть никакого оправдания тем, кто пытается историю переписать. Кто на кого напал 22 июня 1941 года? Мы напали на Германию или Германия напала на нас? Что за бред?» — сказал президент.

Сегодня миссия России заключается в сохранении памяти советских героев и в пресечении попыток Запада переписать мировую историю в свою пользу. Для этого в Конституцию РФ было предложено внести норму о защите памяти героев Отечества.

«Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — такой пункт появится в 67-й статье конституции в случае одобрения его гражданами на общероссийском голосовании.

Осознавая высокую значимость Великой Победы для России как правопреемницы СССР, Путин заявил о недопустимости забывать про подвиги наших предков, которые доблестно защищали свою землю от нацистов. Президент напомнил, что советский народ шел к этой победе почти четыре года «через ад самой кровопролитной в истории человечества войны».

«Им не нужна была эта война, они не хотели ее — она была навязана Советскому Союзу. Нацисты напали вероломно, исподтишка, в один миг перечеркнули мирную, спокойную жизнь нашей страны и ее многонационального народа. Героическим и жертвенным был путь советских людей к победе. Мы преклоняемся перед их отвагой, волей и силой духа. Они смогли преодолеть нечеловеческие испытания и отстоять родную землю, определили исход Второй мировой войны, освободили Европу, добыли победу, которую ждал весь мир», — подчеркнул Путин в обращении к австрийцам.

В этом году Россия по-новому отпразднует юбилей Дня Победы: из-за пандемии коронавируса парад на Красной площади будет проведен позже ради безопасности граждан. Однако такие обстоятельства не смогут стать препятствием для того, чтобы выразить благодарность ветеранам за их подвиги: в Интернете будет организована онлайн-трансляция шествия Бессмертного полка, в 19:00 россияне почтят минутой молчания своих предков, а затем выйдут на балкон, чтобы всей страной спеть «День Победы».