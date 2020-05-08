Клинцевич считает, что «Новая газета» должна ответить за дискредитацию Великой Победы

Москва, 8 мая. Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал публикацию «Новой газеты», в которой журналисты попытались дискредитировать Великую Победу в преддверии 9 мая.

В материале «Новой газеты», вызвавшем возмущение сенатора, речь шла об осужденных еще до войны сотрудниках НКВД, которых после начала боевых действий направили на фронт. В связи с этим авторы делают вывод, что герои Великой Отечественной являются «палачами», незаслуженно получившими ордена.

В беседе с «ПолитРоссией» Клинцевич прокомментировал материал газеты, подчеркнув, что спекуляции на Великой Победе и жизни миллионов погибших советских солдат недопустимы.

«Это не цензура, здесь должен работать уже Уголовный кодекс <…> Меня не всегда по этому поводу поддерживают и часто критикуют, и не только эта либеральная блевотина, но и нормальные люди, но я всегда говорю: надо отвечать за свои слова», — заявил сенатор.

Клинцевич назвал журналистов, публикующих подобные материалы проплаченными людьми, которые пытаются сформировать выгодную им идеологему для дискредитации России и ее истории.

Вспоминая о миллионах жертв войны, сенатор отметил, что говорить о частных случаях, вроде осужденных офицеров НКВД, просто кощунство. Особенно, когда данную тему гиперболизируют.

«Подонки, просто подонки! Это нерукопожатные люди. На таких вещах не пиарятся», — заключил Клинцевич.

Отметим, попытки переписать историю предпринимает не только так называемая оппозиция, но и западные страны. В частности, в преддверии Дня Победы Пентагон опубликовал презентацию, которая посвящена 75-й годовщине победы над фашистской Германией. В публикации не упоминается о вкладе СССР в победу над фашизмом. Материал полностью посвящен роли США во Второй мировой войне.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что США преследуют политические цели, искажая исторические факты в преддверии Дня Победы.