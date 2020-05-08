Малинкович дал урок истории чешскому мэру, заявившему, что «Прага освободила себя сама»

Россия не должна отдавать на поругание историю своей победы в Великой Отечественной войне — страна и государство должны оберегать честь солдата-освободителя и убеждать в ее непорочности жителей других стран, особенно тех, что были освобождены Советской Россией от гитлеровцев. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил первый секретарь Санкт-Петербургского отделения партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал «интервью» мэра Праги Зденека Гржибы, которое тот «дал» позвонившим ему пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову). Пражский градоначальник разоткровенничался и рассказал о том, что он реально думает об освобождении своего города от нацистов в 1945 году. По его словам, Прага «освободила себя сама» при помощи корпуса генерала Андрея Власова (переметнувшийся на сторону Гитлера в 1942 году советский генерал), который помог восставшим против немцев жителям города тяжелым вооружением. Когда же пришла советская армия во главе с маршалом Коневым, гитлеровцы якобы уже фактически были побеждены — остались только не успевшие сбежать из города «недобитки». В комментарии ФАН Малинкович дал урок истории чешскому политику.

«О роли власовцев в знаменитом пражском восстании 1945 года написано немало книг, — сказал Малинкович. — И я, как историк по образованию, могу авторитетно заявить, что да, они в определенный момент повернули против своих фашистских хозяев, но всем — и СССР, и его союзникам — было понятно, что это лишь нелепая попытка подправить свой «бэкграунд» перед тем, как предстать перед военным судом. Должен сказать, это никого не обмануло».

По словам эксперта, своей очередной изменой корпус Власова всего лишь вымещал на немцах злобу от своего так и не реализованного желания войти с их помощью «предательской колонной» в Россию.

«Что же касается утверждения о том, что Красная армия фактически не участвовала в освобождении Праги, то это чистая ложь, — убежден политик. — Сотни тысяч наших солдат и офицеров погибли, освобождая Чехию — и сами чехи прекрасно это знают».

Собеседник ФАН поразился словам Гржибы о том, что советская артиллерия якобы разбомбила Прагу, уничтожив при этом тысячи мирных жителей города.

«А откуда у них тогда практически в первозданном виде сохранились памятники архитектуры? — спрашивает эксперт. — Если бы имели место бомбежки, о которых их мэр говорит, город лежал бы в руинах! Наше командование не только в Чехии, но и даже в самой Германии во время освободительной операции 1945 года старалось класть артиллерийский огонь так, чтобы не задеть здания с мировым именем — что, кстати, стало причиной гибели многих наших солдат, поскольку враг зачастую прятался именно в этих домах».

Малинкович также прошелся по недавнему сносу памятника тому самому маршалу-освободителю Праги Коневу. По его словам, это случилось из-за абсурдной системы власти в самой Чехии, которая дает муниципальным властям право сносить имеющие общегосударственное значение памятники (Зденек Гржиба в своем «интервью» пранкерам назвал это проявлением подлинной демократии).