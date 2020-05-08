Сирия, 8 мая. Два новых случая заражения коронавирусом были зафиксированы в Сирии. США приступили к расширению военной базы у поля Аль-Омар и строительству нового объекта в Дейр-эз-Зоре. Военная полиция РФ патрулирует местность на севере Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники: зачистили два гектара территории в провинциях Дамаск и Даръа.

Курдские вооруженные группировки: заявили об аресте высокопоставленного боевика ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: застрелили человека в городе Рас аль-Айн на севере Хасаки с целью хищения его имущества.

Соединенные Штаты: расширяют военную базу у месторождения Аль-Омар, а также приступили к строительству нового военного объекта в Дейр-эз-Зоре.

Российская военная полиция: патрулирует район города Камышлы в Хасаке.

ВС Ирака: заявили о начале контртеррористической операции в провинции Киркук.

Провинция Дамаск

Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики (САР) сообщило о двух новых случаях заражения коронавирусом в стране. В результате общее число зарегистрированных заболевших в САР достигло 47 человек.

Между тем на юго-западе Сирии состоялся новый этап работ по разминированию. По данным российского Центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), инженерные подразделения правительственных войск выполняли задачи по зачистке местности в населенных пунктах Арбил, Мазрат-Махмуд. Дума и Хош эль-Фара в Дамаске. В то же время подрывные работы прошли в Даръа — в городах Джасим, Эль-Харра и Кафр-Шамс. В результате удалось разминировать ровно два гектара территории, а также уничтожить 26 взрывоопасных предметов, оставленных террористами.

Провинция Дейр-эз-Зор

В социальных сетях появились неподтвержденные сведения об аресте одного из высокопоставленных членов «Исламского государства»1 в Восточном Дейр-эз-Зоре. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (FBussoletti), боевик по имени Абдулла Кардаш был задержан во время совместного рейда «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и возглавляемой США международной коалиции. Тем не менее пока эти данные нуждаются в проверке. Напомним, слухи о смерти Абдуллы Кардаша поступали еще в 2017 году.

Некоторые военные эксперты полагают, что, заявляя о борьбе с ИГИЛ1, Соединенные Штаты стремятся оправдать свое присутствие в САР. Так, сразу после сообщений об убийстве одного из главарей ИГ поступили данные о расширении военной базы Аль-Омар. Кроме того, Twitter-канала (VivaRevolt) заявляет от строительстве нового военного объекта у населенного пункта Аль-Джазрат.

Провинция Хасака

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что сотрудники военной полиции РФ приступили к патрулированию в северных районах провинции. Российские специалисты обследовали местность вокруг города Камышлы, контроль над которым делят между собой «Демократические силы Сирии»**** (SDF) и Сирийская арабская армия (САА).

Между тем на подступах к административному центру провинции было обнаружено тело человека. Убитый являлся отцом одного из членов курдской «милиции» «Асайиш».

В городе Рас аль-Айн, подконтрольном протурецким формированиям, был застрелен один из гражданских лиц. По данным SOHR, сириец был убит боевиками группировки «Лива Султан Мурад», которые впоследствии конфисковали его имущество.

Ирак

Последняя вылазка террористов «Исламского государства» подвигла правительственные подразделения провести контртеррористическую операцию в провинции Киркук. Информационный портал Anadolu Agency сообщает о том, что участие в разведывательно-поисковых действиях принимают как солдаты иракской армии, так и ополченческие отряды «Хашд-Шааби», которые пережили нападение боевиков ИГ в первой половине дня. Объединенные войска обследуют местность в районе населенных пунктов населенных пунктов Хавия, Решад, Эр-Рияд и Аль-Аббаси. Известно, что на данный момент были обнаружены несколько тайников джихадистов, в которых содержалось оружие и боеприпасы.

1 Организация запрещена на территории РФ.