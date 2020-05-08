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Сирия новости 8 мая 22.30: США намерены построить новую базу в Дейр-эз-Зоре, еще два человека заразились коронавирусом в САР

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Военные США в Сирии

Сирия, 8 мая. Два новых случая заражения коронавирусом были зафиксированы в Сирии. США приступили к расширению военной базы у поля Аль-Омар и строительству нового объекта в Дейр-эз-Зоре. Военная полиция РФ патрулирует местность на севере Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники: зачистили два гектара территории в провинциях Дамаск и Даръа.

Курдские вооруженные группировки: заявили об аресте высокопоставленного боевика ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: застрелили человека в городе Рас аль-Айн на севере Хасаки с целью хищения его имущества.

Соединенные Штаты: расширяют военную базу у месторождения Аль-Омар, а также приступили к строительству нового военного объекта в Дейр-эз-Зоре.

Российская военная полиция: патрулирует район города Камышлы в Хасаке.

ВС Ирака: заявили о начале контртеррористической операции в провинции Киркук.

Карат военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карат военных действий — Даръа

Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики (САР) сообщило о двух новых случаях заражения коронавирусом в стране. В результате общее число зарегистрированных заболевших в САР достигло 47 человек.

Между тем на юго-западе Сирии состоялся новый этап работ по разминированию. По данным российского Центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), инженерные подразделения правительственных войск выполняли задачи по зачистке местности в населенных пунктах Арбил, Мазрат-Махмуд. Дума и Хош эль-Фара в Дамаске. В то же время подрывные работы прошли в Даръа — в городах Джасим, Эль-Харра и Кафр-Шамс. В результате удалось разминировать ровно два гектара территории, а также уничтожить 26 взрывоопасных предметов, оставленных террористами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карат военных действий — Дейр-эз-Зор

В социальных сетях появились неподтвержденные сведения об аресте одного из высокопоставленных членов «Исламского государства»1 в Восточном Дейр-эз-Зоре. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (FBussoletti), боевик по имени Абдулла Кардаш был задержан во время совместного рейда «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и возглавляемой США международной коалиции. Тем не менее пока эти данные нуждаются в проверке. Напомним, слухи о смерти Абдуллы Кардаша поступали еще в 2017 году.

Некоторые военные эксперты полагают, что, заявляя о борьбе с ИГИЛ1, Соединенные Штаты стремятся оправдать свое присутствие в САР. Так, сразу после сообщений об убийстве одного из главарей ИГ поступили данные о расширении военной базы Аль-Омар. Кроме того, Twitter-канала (VivaRevolt) заявляет от строительстве нового военного объекта у населенного пункта Аль-Джазрат.

Провинция Хасака

Карат военных действий — Хасака

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает, что сотрудники военной полиции РФ приступили к патрулированию в северных районах провинции. Российские специалисты обследовали местность вокруг города Камышлы, контроль над которым делят между собой «Демократические силы Сирии»**** (SDF) и Сирийская арабская армия (САА).

Между тем на подступах к административному центру провинции было обнаружено тело человека. Убитый являлся отцом одного из членов курдской «милиции» «Асайиш».

В городе Рас аль-Айн, подконтрольном протурецким формированиям, был застрелен один из гражданских лиц. По данным SOHR, сириец был убит боевиками группировки «Лива Султан Мурад», которые впоследствии конфисковали его имущество.

Ирак

Карат военных действий — Ирак

Последняя вылазка террористов «Исламского государства» подвигла правительственные подразделения провести контртеррористическую операцию в провинции Киркук. Информационный портал Anadolu Agency сообщает о том, что участие в разведывательно-поисковых действиях принимают как солдаты иракской армии, так и ополченческие отряды «Хашд-Шааби», которые пережили нападение боевиков ИГ в первой половине дня. Объединенные войска обследуют местность в районе населенных пунктов населенных пунктов Хавия, Решад, Эр-Рияд и Аль-Аббаси. Известно, что на данный момент были обнаружены несколько тайников джихадистов, в которых содержалось оружие и боеприпасы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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