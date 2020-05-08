Правительство Мальты отказалось от участия в европейской миссии по мониторингу за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии IRINI из-за перспективы прекращения возможности отправлять оружие в Триполи.

Мотив мальтийских властей отказаться от пути, который способствовал бы приближению мирного урегулирования кризиса в Ливии, может быть только один — заинтересованность страны в его продолжении, учитывая налаженный процесс поставок оружия для ПНС через американскую ЧВК Blackwater.

Как ранее отмечал президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, член Комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Вячеслав Матузов, сам феномен ЧВК — исконно американское изобретение, которое, по сути, является одной из форм военного внедрения в другие государства под прикрытием.

США заинтересованы нефтяными ресурсами в Ливии, а значит, и в продолжении конфликта в регионе. В этом смысле Соединенным Штатам гораздо проще сотрудничать с Мальтой, где расположены компании TUG Malta и Blackwater Ammunition, чем с Турцией, которая в своих действиях всегда ориентируется на НАТО. Кроме того, Мальта расположена географически ближе к Триполи, а значит, оттуда поставлять оружие боевикам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии будет удобнее и дешевле.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о вероятности сотрудничества TUG Malta и Blackwater на протяжении длительного времени, так как все охранные компании, ассоциированные с Blackwater, постоянно работают с морскими перевозчиками. Исходя из этого, можно сделать вывод, что к ЧВК часто обращаются крупные логистические компании для охраны грузов.

Так например стало известно, что в феврале 2013 года два корабля компании TUG Malta регулярно заходили в порт Триполи. Ее присутствие в ливийских портовых городах было доказано участием в ряде операций, среди которых помощь в буксировании итальянского судна Grimaldi Group из Хомса (Ливия) для ремонта в мальтийских доках. По имеющейся в распоряжении ФАН информации, там находились и сотрудники Blackwater, обеспечивающие безопасность. В TUG Malta отказались комментировать ситуацию о работе сотрудников указанных компаний в Северной Африке.

Возможность американских ЧВК заходить в ливийские порты в качестве охраны морских судов, например, — хорошее прикрытие для тайных поставок оружия на сторону боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) и незаменимый инструмент. Мальте в данном случае крайне невыгодно поддерживать европейскую миссию IRINI, которая усложняла бы процесс поставок и отмывания денег на ливийском кризисе.