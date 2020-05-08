Гурьев призвал защищать правду о роли СССР в войне ради будущего современной России

Санкт-Петербург, 8 мая. Победа во Второй Мировой войне является разговором не о прошлом, а о будущем, заявил Евгений Гурьев, кандидат исторических наук, автор более 50 научных и учебно-методических работ. Он объяснил попытки переписать историю и призвал защищать историческую правду.

В пятницу в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел онлайн-эфир на тему «День Победы. Почему историческая правда нуждается в защите». Историки и социологи рассказали об истинной роли Запада в становлении нацистского режима и победе в войне. Также эксперты развенчали многочисленные мифы и фейки о военном времени и высказали свое мнение по поводу попыток переписать историю со стороны США и европейских стран.

«Победа во Второй Мировой войне — это не разговор о прошлом, а о будущем. Это попытка не переписать прошлое, а изменить будущее в свою пользу, а не в пользу тех, кто развязал информационную войну», — передает слова Гурьева корреспондент Федерального агентства новостей.

Эксперт продолжил свою мысль, заметив, что в некоторых странах, в том числе в Прибалтике и на Украине, СССР называют якобы «виновником» в развязывании войны. Это, по словам Гурьева, является элементом информационной войны.

«В США, Англии говорят о роли антигитлеровской коалиции — у них другой подход. Наше ближайшее окружение ведет эту линию: нам (РФ. — Прим. ФАН) не место в Совбезе ООН, так как мы якобы вели войну и развязали ее», — рассказал историк.

С его точки зрения, такая риторика используется для того, чтобы поставить под сомнение положение современной России и ее будущее.