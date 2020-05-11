Почему поход кораблей США в Баренцево море можно назвать тренировкой ядерной войны

Ряд иностранных СМИ пишет о скандале, который разразился в военно-морском сегменте НАТО после отказа Норвегии, Франции, Италии и Канады принять участие в походе отряда кораблей США и Великобритании в Баренцево море. В итоге к берегам Кольского полуострова направились лишь три американских «иджис-эсминца», британский фрегат и судно тылового обеспечения.

Пока политики ломают копья, разбираясь во взаимоотношениях союзников по Североатлантическому альянсу, мы разберем тот расклад сил, который в настоящее время сложился в Баренцевом море, и что означает присутствие сразу трех американских ракетных эсминцев в этой части Мирового океана.

Итак, для начала стоит отметить, что последние несколько дней стратегическая авиация ВВС США после свертывания своего присутствия на двух удаленных авиабазах в Индийском и Тихом океанах вдруг, словно опомнившись, резко активизировала свою деятельность. На Гуам в Тихом океане перелетели четыре В-1В Lancer, экипажи которых немедленно принялись осваивать прилегающее воздушное пространство, акцентируя свое внимание на акватории Южно-Китайского моря, откуда им было бы наиболее выгодно наносить удары по объектам, расположенным на территории Китая, а из акватории Японского моря — по территории России. Пара подобных «Лансеров», взлетев с территории США, прошла над Великобританией, Данией, странами Прибалтики и повернула на обратный курс лишь с позиции, находящейся всего в 300 километрах от Санкт-Петербурга. В последние дни бомбардировщики В-2 и В-52Н, взлетая с авиабаз, расположенных на континентальной части США, достигали районов пусков своих ракет, откуда они могли достать значительную часть объектов на территории России. То есть здесь следует признать, что ВВС США отрабатывают механизм глобального удара. А что же флот?

А флот, как сказано в официальном релизе ВМС США, двинулся в Баренцево море «для утверждения свободы судоходства и демонстрации сплоченности между союзниками в Северном Ледовитом океане». При этом они сами признают, что в этом районе Мирового океана американские корабли не появлялись 30 лет — со времен холодной войны. О каком «утверждении свободы судоходства» они там говорят, если последних пиратов, ходивших под флагом фашистской Германии, здесь извели еще 75 лет назад?

Внимание (!): дабы избежать неверных представлений, снизить риск и предотвратить непреднамеренную эскалацию на фоне… чего бы вы думали? Просто потрясающее обоснование: «…обострения напряженности в отношениях с Россией, вызванных присоединением Крыма».

Норвеги, союзники по НАТО, указывают на то, что эскалация напряженности вызвана активизацией ответных действий России, которая навстречу вражеской эскадре вывела ракетный крейсер «Маршал Устинов». Вопят так, будто «Устинов» не базу свою вышел защищать, а в Гудзонский залив вошел немного попиратствовать. Не могу понять, на каком этапе исторического развития в их головах поменялись причина со следствием, но это уже, конечно, не смешно.

А теперь главное. Что представляют собой американские ракетные эсминцы DDG-75 Donald Cook, DDG-78 Porter и DDG-80 Roosevelt? Это универсальные корабли, отнесенные к классу эсминцев типа Arleigh Burke. Эсминцы у них называются Destroyer, что в одном из вариантов перевода означает «истребитель». Фактически это корабли, способные вести бой против любого противника — подводного, надводного, воздушного. Можно, конечно, говорить и о том, что эти «истребители» из акватории Баренцева моря могут накидать «Томагавков» в глубину России, но главное их предназначение (и опасность) все же в другом — это обеспечение боевой устойчивости корабельных группировок от ударов воздушного противника и глобальная противоракетная оборона. На вооружении, помимо всего прочего, они имеют зенитные ракеты типа Standart в различных модификациях, которые в комплексе с мощнейшей боевой информационно-управляющей системой Aegis, включающей в себя набор радиоэлектронных и иных средств, позволяющих освещать воздушную, надводную и подводную обстановку на сотни миль вокруг, способны успешно решать задачи противоракетной обороны.

А мы помним, что на Кольском полуострове находятся российские военно-морские базы, на которые базируется основная часть морской ядерной триады России, представляющая глобальную опасность для любого потенциального врага — и основу государственного суверенитета. Баренцево море — это не секрет — является местом несения боевой службы российских атомных стратегических ракетоносцев, где они прикрыты от вражеского воздействия всеми силами Северного флота.

Именно поэтому Главный морской штаб всегда будет выражать крайнюю озабоченность фактом присутствия в Баренцевом море кораблей потенциального противника, которые способны своим оружием сорвать или в значительной мере ослабить выполнение российскими подводными ракетоносцами ответно-встречного ядерного удара в случае начала глобальной войны. И сам факт появления в Баренцевом море подобных кораблей уже являет собой признак подготовки со стороны США нанесения удара по России, одновременно с этим прикрывая «иджис-эсминцами» свою территорию от ответного удара.

А все эти игры с отказом некоторых стран принять участие в совместном походе в Баренцево море — только информационная ширма, так как корабли этих стран не обладают вооружением, необходимым для истинных целей данного похода.

И поэтому, давайте откровенно, такие визиты никогда не будут для России дружественными, а визитеров всегда будут встречать корабли и самолеты, способные, если понадобится, быстро обеспечить нежеланным гостям семь футов НАД килем.