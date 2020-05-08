Трамп пообещал наказать инициаторов дела о сговоре с Россией

Вашингтон, 8 мая. Президент США Дональд Трамп прокомментировал закрытие дела о якобы связях своего бывшего советника с Россией.

Глава Белого дома выразил уверенность данное дело было инициировано «грязными политиками», а также пообещал привлечь их к ответственности.

«Это грязные политики, грязные копы и некоторые отвратительные люди. Надеюсь, они хорошо заплатят», — заявил Трамп.

Президент США также добавил, что спровоцированная недоброжелателями ситуация, была крайне опасной и могла привести к непредсказуемым последствиям.

Ранее стало известно, что в США закрыли уголовное дело в отношении экс-советника главы Белого дома по национальной безопасности Майкла Флинна о его возможных «тайных связях с Москвой». Уголовное дело было открыто в рамках расследования о «сговоре с Россией», которое вел бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер. После тщательной проверки уголовное дело в отношении Флинна было закрыто.

Напомним, в 2017 году Минюст США назначил Роберта Мюллера на должность специального прокурора для расследования дела о «вмешательстве РФ» в выборы президента США в 2016 году. За два года расследования Мюллер не смог найти доказательств того, что Москва якобы «оказывала влияние» на избирателный процесс в США.

Расследование завершилось полным провалом и обошлось американским налогоплательщикам более чем в 30 миллионов долларов. Позднее Мюллер признал свое поражение и заявил, что вынужден подать в отставку.

В марте 2020 года окружной суд Колумбии удовлетворил ходатайство прокуратуры США о прекращении процесса в отношении российской компании «Конкорд», которую американская сторона обвиняла во «вмешательстве в выборы». После этого с компаний «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащих российскому бизнесмену Евгению Пригожину были сняты все обвинения.