Санкт-Петербург, 8 мая. Пережившие войну советские ветераны боятся выйти на улицы в Европе с орденами на груди. Об этом рассказала международный пресс-секретарь движения «Бессмертный полк» Светлана Конев в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Посмотрите, что происходит с памятниками советским солдатам в Польше. Про Прибалтику я вообще молчу — то, что там происходит, возмутительно. Ветераны, которые прошли войну и остались живы, не могут выйти на улицу со своими орденами, поскольку один из государственных законов этих стран гласит, что такая символика запрещена. То есть люди прошли войну, избавили мир от фашизма, а теперь они должны стыдливо прятать в коробочках свои орденские планки и колки. Разве это нормально? Этого не должно быть», — подчеркнула она.

Конев призвала бороться с искажением истории и русофобией и больше рассказывать о реальных исторических событиях, выразив надежду на победу правды.