В ВОЗ рассказали о влиянии курения на развитие пневмонии COVID-19

Женева, 8 мая. Курение табака может стать причиной тяжелой формы пневмонии COVID-19 и повышает риск смертельного исхода от инфекции. Об этом на брифинге сообщила руководитель подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Международный чиновник прокомментировала работу французских медиков, которые предположили, что курильщики якобы менее восприимчивы к вирусу SARS-CoV-2. По ее словам, из-за потребления табака каждый год в мире погибают миллионы людей.

«COVID-19 — это заболевание дыхательных путей, а курение наносит вред легким. Есть опубликованные исследования, которые говорят о том, что курение приводит к развитию тяжелой формы заболевания, риску попасть на искусственную вентиляцию легких и умереть», — заявила Ван Керкхове.

Ранее исследователи из Франции сообщили, что до 80% курильщиков менее подвержены заражению, чем некурящие люди. Такой вывод они сделали на основе статистических данных о пациентах с коронавирусной инфекцией, Так, в одной из больниц только 5% инфицированных регулярно курили. Поэтому ученые выдвинули гипотезу, что никотин каким-то образом защищает от заражения, передает телеканал «360».

Напомним, эпидемия коронавирусной инфекции началась в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент в мире зафиксировано порядка 3,7 миллиона случаев инфицирования, более 269 тысяч человек погибли.