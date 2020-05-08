Первый борт с российскими военными медиками вернулся из Италии

Москва, 8 мая. Первый военно-транспортный самолет ВКС РФ с российскими военнослужащими, которые помогали бороться с пандемией в Италии, приземлился в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В Минобороны РФ отметили, что Ил-76 ВКС России вернулся из Италии и приземлился на аэродроме «Чкаловский» в Московской области. Самолет доставил в Россию военнослужащих и специальную военную технику из состава сводного отряда МО РФ, который боролся с эпидемией в Италии.

Российские военные были направлены в Италию 22 марта. Они работали в северной части Италии, которая больше всех пострадала от эпидемии которнавируса. Российские специалисты провели дезинфекцию медицинских учреждений почти в 100 населенных пунктах. Кроме того, военные медики помогали лечить пациентов с коронавирусом в полевом госпитале в городе Бергамо.

Ранее глава правительства Италии Джузеппе Конте выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за помощь в борьбе с эпидемией коронавируса, отметив высокий профессионализм российских военных медиков, принимавших участие в гуманитарной миссии. Кроме того, президент РФ и премьер-министр Италии обсудили успешное взаимодействие Москвы и Рима в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, а также условились продолжить сотрудничество в этом направлении.