Муфтий Москвы поздравил россиян с 75-летием Победы над фашизмом

Москва, 9 мая. Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты РФ Альбир Крганов поздравил россиян с 75-летием Победы над нацизмом. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он также призвал осознать высокую роль религии в современном обществе и важность свободы вероисповедания.

«Искренне поздравляем всех с праздником Великой Победы многонационального народа, — сказал он. — Сегодня мы с большим чувством уважения и гордости наблюдаем за ходом строительства в парке «Патриот» главного храма Вооруженных сил, инициированного МО РФ».

Муфтий Москвы отметил, что военнослужащие-мусульмане оставили яркий след на пути к Победе над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

«Только за успешное форсирование Днепра осенью 1943 года около 40 доблестных воинов из Татарстана были удостоены звания Героя Советского Союза, — напомнил он. — Заслуженную славу снискали себе и представители народов Кавказа, Средней Азии, самоотверженно защищавшие свою единую Родину — Союз Советских Социалистических Республик. Известно, что муфтием Духовного управления мусульман европейской части СССР и Сибири Габрахманом Расулевым был объявлен джихад фашистской Германии».

Собеседник ФАН обратил внимание на то, что в современных условиях не только государство, но и целый ряд правозащитных организаций и аналитических, научных центров занимаются мониторингом ситуации в России со свободой вероисповедания и соблюдением прав верующих.

«Занимается этим и Общественная палата РФ, — добавил он. — Так, например, 20 февраля 2020 года на мультимедийном круглом столе в МИА «Россия сегодня» мною был представлен аналитический доклад, подготовленный Духовным собранием мусульман при поддержке Российской ассоциацией религиозной свободы (РАРС), где была широко рассмотрена ситуация с правами мусульман в России. Особое внимание уделено жизни мусульман Крыма и противодействию попыткам нагнетания исламофобии».

Также в докладе были затронуты вопросы поддержания межконфессиональной гармонии в российском обществе, противодействия ксенофобии и экстремизму в рамках реализации Стратегии государственной и национальной политики РФ на период до 2025 года.

Глава Духовного собрания мусульман России выразил уверенность в том, что стабильность ситуации со свободой вероисповедания в нашей стране зависит от общих усилий — органов власти, институтов гражданского общества, религиозных организаций, верующих и всех граждан.

«Нам всем нужно соблюдение наших прав и свобод, взаимопонимание и сплоченность, единство в наших устремлениях и целях, понимание высокой миссии религии в современной жизни», — подчеркнул Альбир Крганов.

Напомним, что сегодня, 9 мая, исполняется 75 лет Великой Победы над нацизмом. В связи с пандемией коронавируса запланированные торжественные мероприятия отменяются, проходят в Интернете или переносятся. В частности, в онлайн-формате в этом году пройдет «Бессмертный полк».