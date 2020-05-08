Путин поручил направить 5 млрд рублей на закупку машин скорой помощи

Москва, 8 мая. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 22 мая направить 5 млрд рублей на закупку автомобилей скорой медицинской помощи в регионах.

«Обеспечить направление дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в размере 5 млрд рублей на цели приобретения автомобилей скорой медицинской помощи», — говорится в поручении.

Также глава государства поручил к 22 мая подготовить предложения на 2020 — 2022 годы по закупке автомобилей в компаниях, в которых доля участия РФ в уставном капитале превышает 50%. Техника должна иметь заключение, подтверждающее производство на территории РФ.

Ранее Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.