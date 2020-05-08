Захарова назвала лживыми публикации Пентагона о Второй мировой войне

Москва, 8 мая. США преследуют политические цели, искажая исторические факты в преддверии Дня Победы. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что ранее Пентагон публиковал материал о Второй мировой войне под названием «День Победы в Европе: время празднования, размышления».

«Согласно этой новой версии истории, которая была представлена министерством обороны США, как они говорят, «конфликт» начался, теперь прямая цитата: «Когда Германия и Советский Союз вторглись в Польшу», — отметила Захарова.

При этом в публикации Пентагона не упоминается о том, что именно СССР переломил хребет фашистской военной машине. Также американцы не посчитали нужным напомнить, что большая часть немецко-фашистских захватчиков была уничтожена на Восточном фронте. Официальный представитель МИД РФ назвала публикации Пентагона чудовищными по своей лживости и лицемерности.

Ранее Министерство обороны США опубликовало презентацию, которая посвящена 75-й годовщине победы над фашистской Германией. В публикации не упоминается о вкладе СССР в победу над фашизмом. Материал полностью посвящен роли США во Второй мировой войне.