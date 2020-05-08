Доклад Пентагона о Дне Победы стал новым инструментом в информационной войне против РФ

В преддверии празднования 75-летия Победы над силами нацистской Германии несколько спонсируемых Соединенными Штатами СМИ выпустили материалы, приуроченные ко Дню Победы. Обратив внимание на их содержание, можно прийти к выводу, что 9 Мая используется Западом в качестве инструмента информационной войны.

Одним из документов, ставших своего рода подтверждением пропагандистской деятельности США на почве Великой Отечественной войны, стала презентация Пентагона, в которой перечислены основные (с точки зрения американцев) события 1941–1945 годов. При этом роль СССР, одержавшего победу над вермахтом, заведомо «принижена» или вовсе демонизирована, тогда как ключевой вклад в победу над фашизмом якобы внесли именно американские войска.

Американский «тест на знание» Второй мировой

Чтобы отследить предвзятую позицию Пентагона к освещению темы Второй мировой войны, достаточно зайти на официальный сайт оборонного ведомства США. Для начала министерство предлагает пользователям поучаствовать в состоящей из четырех вопросов викторине на знание событий, приуроченных ко Дню Победы.

Два вопроса из этого своеобразного теста сразу дают понять, что речи о каком-либо вкладе СССР в победу над фашистами не будет. Зато пользователь может узнать, что на службе в американской армии в тот период находились около 16 миллионов человек или что с технической точки зрения Вторая мировая не закончилась из-за неподписания Советским Союзом и Японией мирного договора.





Если первый вопрос носит скорее статистический характер, призванный указать на вклад США в победу во Второй мировой войне, то следующий уже косвенно дает понять, что место России в этом историческом событии далеко не первое. Обратив внимание на варианты ответа, можно увидеть, что Пентагон оставил пользователям интересную подсказку — на трех вариантах изображены американские солдаты, и лишь на Курилах указывается карта со стрелками, где заметно, что острова расположены между Россией и Японией.

После того, как пользователь ответит на четыре несложных вопроса, прямо намекающих на высокий вклад США в победу над силами вермахта, Пентагон заверяет, что человек «знает свою историю» Победы во Второй мировой, и предлагает «узнать больше».

США присваивают лавры главного победителя

Основной фрагмент, на котором следует заострить внимание, — это содержание мультимедийной презентации, предложенной историками Пентагона. Электронный документ озаглавлен как «День Победы в Европе»: время празднования и осмысления». Далее идет пояснение, что в этот день Вооруженные силы Германии без всяких условий сдались своим противникам, включая США».

Из объективных фактов и документов, свидетельствующих о решающем вкладе СССР в разгром нацистской армии, в презентации Пентагона также ничего не сказано. В то же время там упоминается роль некоторых стран Европы, например Франции, «принявшей на себя большую часть всей тяжести боевых действий». Какой-либо конкретики о данном событии не указывается. Что не удивительно, ведь 14 июня 1940 года немецкие войска вступили в Париж. Буквально через неделю, 22 июня, французы капитулировали.

В этом же контексте говорится, что 9 мая Советский Союз «отмечал свой собственный День Победы», что является прямым намеком на уничижение подвигов советских военных.

Весь текст преимущественно сопровождается иллюстрациями с американскими военными времен Второй мировой. Такие события, как атомные бомбардировки войсками США японских городов Хиросима и Нагасаки, совершенные на завершающем этапе войны, намеренно умалчиваются.

Вероятно, это делается в рамках распространения пропаганды на исторической почве — чтобы читатель не мог узнать о дискредитирующих Вашингтон событиях, ведь история с бомбардировками обоих регионов считается антигуманной и подвергается критике даже в наши дни.

Наиболее ярко суть доклада отражает риторика экспертов Пентагона о послевоенном будущем. Там говорится, что после победы «союзных сил» над силами вермахта в областях Западной Европы будет процветать демократия, а освобожденные регионы на Востоке окажутся «оккупированными советскими войсками на десятилетия».



Если резюмировать общую суть документа, становится понятно, что США используют праздник 9 Мая в России в пропагандистских целях. В презентации Пентагона о деятельности СССР во время Второй мировой войны говорится либо в нейтральном контексте, либо резко негативном. Такой подход к вопросу может свидетельствовать только об одном: руководящее звено в Вашингтоне заинтересовано в дискредитации России на внешнеполитическом уровне. Об этом свидетельствует не только доклад оборонного ведомства, но и некоторые материалы работающих на территории РФ средств массовой информации.

Проамериканские СМИ в России получили «методичку»

Для того, чтобы узнать, как происходит процесс фальсификации исторических фактов, достаточно ознакомиться с материалами работающих в России проамериканских медиа, приуроченными ко Дню Победы. Одним из таких ресурсов стала американская международная телерадиокомпания «Голос Америки».

Накануне, 7 мая, на сайте издания появился материал с призывом посла США при ОБСЕ Джеймса Гилмора к Москве «прекратить фальсифицировать историю». Как и в случае с докладом Пентагона, в его словах прослеживается тезис об «оккупации» Советским Союзом «многих европейских стран» после окончательного разгрома нацистской Германии.

Еще одним новостным ресурсом, осветившим 9 Мая с «правильной» для Соединенных Штатов позиции, стало финансируемое американским Конгрессом «Радио Свобода». В материале приводится заявление глав МИД 10 стран. Речь идет о Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Словакии и США.





Как видно, в данном случае также прослеживается озвученный в презентации Пентагона тезис с критикой «коммунистического режима», якобы оккупировавшего некоторые государства центральной и восточной частей Европы.

Так или иначе, столь концептуальная подача критических статей о роли СССР в период 1941–1945 годов не может быть простым совпадением. Через наиболее известные «либеральные» СМИ США пытаются навязать общественности тоталитарную концепцию истории, где победителем фашизма выступает «либеральная демократия», а не «захватившие Европу» коммунисты. Этот же аспект отстаивается на государственном уровне в ряде лояльных к Вашингтону стран, принимающих активное участие в переписывании истории и демонизации Советского Союза.

Презентация Пентагона как инструмент информационной войны

Важно отметить: пресловутый доклад американского оборонного ведомства не является проявлением безграмотности на государственном уровне. Речь идет о целенаправленной информационной кампании против современной России.

В XXI веке многие политики в Европе продолжают публично заявлять, что Москва готовится к «наступательной операции», например на государства Прибалтики или Польшу. На этом примере становится понятно, что достижения СССР во времена Второй мировой войны были не только изменены, но и глубоко политизированы с целью дискредитации существенно окрепшего на внешнеполитическом уровне государства.