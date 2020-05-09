Главный раввин России призвал брать пример с солдат Великой Отечественной и тыловиков

Москва, 9 мая. Те, кто не жалел свои жизни, сражаясь на фронте, кто трудился в тылу у станков, должны стать для нас примером стойкости и мужества. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил главный раввин России (КЕРООР) Адольф Шаевич.

«Победа в Великой Отечественной войне — событие действительно очень важное в жизни всех нас, независимо от того, где мы живем, — убежден он. — Столько жертв было принесено для того, чтобы мы жили на этой земле! Не касаясь сегодняшних обстоятельств, которые, к сожалению, постигли нас, мы все эти годы, 75 лет, прошедших со Дня Победы, всегда помнили, чтили память тех, кто отдавал свои жизни за то, чтобы мы жили в свободной стране, тех, кто трудился у станков, в очень нелегких условиях готовил оружие».

Собеседник ФАН обратил внимание на то, что годы с 1941 по 1945 были тяжелейшими в судьбе советского народа, а усилия тех, кто приближал Победу, должны стать для нас примером.

«Примером для нас должно являться то, что в жесточайших, невероятно тяжелых условиях люди выстояли и победили, — уверен Адольф Шаевич. — И это должно вдохновлять всех нас, сегодня живущих. Должно быть примером того, что надо держаться, надо быть вместе, потому что страна была действительно едина. Благодаря нашему единству удалось сломать страшного врага, который нес человечеству только уничтожение».

Раввин подчеркнул, что сегодня мы должны быть благодарны тем, кто с оружием в руках ковал победу во время этих суровых дней.

«Дай Бог им здоровья всем и долгих лет жизни. Бой должны выстоять, и выстоим обязательно. С праздником всех, с Днем Победы!» — подытожил он.

Напомним, что сегодня, 9 мая, исполняется 75 лет Великой Победы над нацизмом. В связи с пандемией коронавируса запланированные торжественные мероприятия отменяются, проходят в онлайн-формате, либо переносятся на осень.