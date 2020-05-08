Небензя назвал отвратительными и аморальными попытки обвинить СССР в развязывании войны

Москва, 8 мая. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что попытки возложить вину на СССР за развязывание Второй мировой войны наравне с фашистами отвратительны и аморальны.

На заседании Совбеза, посвященном теме окончания Второй мировой войны, Василий Небензя напомнил о многомиллионных жертвах среди граждан СССР. Он добавил, что 27 млн человек погибли в войне, среди них две трети были гражданскими.

«Почти каждая семья в России потеряла одного или нескольких родственников в этой войне. Это была война на уничтожение», — сказал постпред РФ.

Он пояснил, что именно поэтому память о том страшном времени «является сакральной для нас и является частью нашей ДНК». Небензя заметил, что советская армия вместе с союзниками сражалась до победного конца против нацизма.

Он назвал победу во Второй Мировой войне общим наследием человечества и памятником единству людей. СССР стал главной жертвой военного времени и внес решающий вклад в победу, добавил Василий Небензя. Он заявил, что попытки оспорить этот факт и представить Советский Союз якобы в равной степени ответственным за начало войны являются «не только аморальны, но отвратительны и являются кощунством по отношению к правде и исторической памяти».