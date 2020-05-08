В Ингушетии женщина обвинила врачей в проведении обрезания своей дочери

Магас, 8 мая. Мать девятилетней девочки подозревает гинекологов ингушской клиники в проведении операции по женскому обрезанию. Медики утверждают, что удаляли патологию.

Сообщается, что девочка родилась после развода родителей, около года назад переехала к отцу. На следующий день после прибытия в Ингушетию она оказалась в гинекологическом кресле.

Мать девочки уверена, что операция была проведена по инициативе ее отца. Женщина пояснила, что бывший супруг во время брака ее также заставил сделать обрезание. После тревожных новостей она забрала свою дочь у отца, передает телеканал «360».

«Картина, представшая ее глазам, была ужасная: платье девочки было окровавлено, сама она пребывала в состоянии шока, похожем на ступор. Уже дома она стала плакать навзрыд, спрашивать, что с ней сделали и умрет ли она, будет ли у нее «это» всегда или пройдет», — рассказал представитель матери.

Однако врачи опровергают обвинения в проведении женского обрезания, поясняя, что девочке было необходимо устранить патологию.