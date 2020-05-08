КПРФ рискует здоровьем ветеранов, игнорируя коронавирус

Москва, 8 мая. Члены КПРФ продолжают игнорировать ограничительные меры из-за коронавируса и подвергают опасности жизни ветеранов. Коммунисты решили лично поздравить героев войны с 9 Мая, «одарив» их коронавирусом.

Депутаты КПРФ Иннокентий Романов, Виктор Губарев и Вячеслав Макаров из Якутии, где зафиксировано 385 случаев коронавируса, пришли в гости к ветеранам. Коммунисты проигнорировали риски, связанные с COVID-19, и подвергли пожилых людей опасности.

«Фронтовики поздравили коммунистов, патриотов, ветеранов тыла, труда, детей войны и молодежь с юбилеем Победы и пожелали не жалеть сил для борьбы за Родину, справедливость и социализм. За это фронтовики отдавали жизни», — отчиталась пресс-служба Якутского рескома КПРФ.

В Новосибирске коммунисты и «волонтеры» из фонда «Социальная опора» решили наведаться к ветеранам, которые соблюдают режим самоизоляции. Члены КПРФ даже заказали автовышку, чтобы завоевать внимание избирателей. Коммунисты в форме времен войны и с баянами объехали 37 ветеранов.

Коммунисты из Подмосковья тоже решили не отставать и наведались в гости к пожилым участникам войны, которые находятся в группе риска по коронавирусу. Члены КПРФ из рук передали продуктовые наборы ветеранам, даже не удосужившись надеть перчатки.

Кроме того, в Казани крановщик Владимир Водолазов призвал всех работников башенных кранов разместить красный флаг КПРФ на рабочем месте. При средней высоте башенных кранов в 30–50 метров риск разбиться насмерть в попытках закрепить полотно КПРФ достаточно велик. Глава КПРФ Геннадий Зюганов вместо того, чтобы отговорить сторонников от сомнительной идеи, поддержал авантюру.

«Единственной сложностью оказалось достать алые полотнища – ведь многие магазины из-за пандемии закрыты. Но в этом вопросе на помощь рабочим пришли коммунисты, предложившие предоставить флаги из своих запасов», — сообщил Зюганов.

По данным на 8 мая, более 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки. Всего в стране 187 859 заболевших в 85 регионах. За минувшие сутки в стране выздоровели 2805 человек, общее число поправившихся достигло 26 608.