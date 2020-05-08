Министерство внутренних дел Сирии объявило о возобновлении работы миграционных центров. По мнению политолога Антона Бредихина, которым он поделился с Федеральным агентством новостей (ФАН), восстановления сирийского государства удалось добиться не без участия главы САР Башара Асада.

В документе, который приводит агентство SANA, сказано о механизмах работы открывающихся учреждений, типе обслуживания и времени работы персонала.

МВД САР отмечает, что часы работников миграционной службы со временем будут увеличиваться. Документ определяет работу иммиграционных и паспортных служб путем выдачи паспортов лицам, находящимся за пределами Сирии, на руки родственникам. В день имеется возможность выдавать от 150 до 200 документов.

Министерство подчеркнуло необходимость позаботиться о том, чтобы социальное дистанцирование в стенах центров, а также принять профилактические меры по охране здоровья, включающие очистку и стерилизацию зданий, рабочих поверхностей, оборудования и инструментов, используемых в учреждениях.

В оживающей после войны Сирии еженедельно открываются долгое время пустовавшие муниципальные учреждения и производства. Местные жители возвращаются к нормальной жизни, выходя на работу. Политолог Антон Бредихин заявил ФАН, что таких успехов в развитии Сирии удалось добиться благодаря тому, что Асад вовремя начал сотрудничать с РФ и не сдал свой народ Западу.

«Конечно, Асад – фигура сильная. Он – сильный политик, не сломленный Западом, что очень важно. Он не бросил свой народ, не сдал его», — заметил эксперт.

Собеседник агентства также подчеркнул, что здесь не обошлось и без участия российской стороны.