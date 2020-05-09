День Победы 9 мая 2020: история праздника, поздравления ветеранам в стихах

Самый главный наш праздник — День Победы — в 2020 году в России отмечается в особых условиях из-за пандемии, вызванной коронавирусом. Да, публичные мероприятия, без которых мы не мыслим 9 Мая, в этом году пришлось отметить или отложить, но величие Победы от этого не стало меньше. В России всегда жива память о великом подвиге народа, мы чтим ветеранов и всех, кто пережил войну, воздаем должное их героизму и перенесенным лишениям.
Как появился праздник День Победы
Первый День Победы отмечали 9 мая 1945 года, когда гражданам СССР объявили об окончании Великой Отечественной войны. О том, почему в США и Европе День окончания войны празднуют 8 мая, читайте в материале Федерального агентства новостей.
До 1948 года День Победы в СССР был выходным днем, хотя праздник отмечался скромно — еще не высохли слезы утрат. Проходили встречи ветеранов, которые поднимали «наркомовские сто грамм» в память о погибших товарищах, вечером в городах-героях гремел праздничный салют.
Однако затем статус праздника изменился, и до середины 1960-х годов 9 мая было рабочим днем. Праздник отмечали неформально, в семьях, в кругу друзей-однополчан. Но неизменным атрибутом Дня Победы всегда оставался праздничный салют.
В 1960—1970-е годы Дню Победы вернули государственный статус, 9 мая снова стало выходным, а ветеранам дали понять, что их подвиг не забыт. Начиная с 20-летия Победы, которое отмечалось в 1965 году, празднование стало приобретать современнее черты — с военным парадом, с минутой молчания в память о погибших, с чествованием ветеранов и с неизменным праздничным салютом.
С 2012 года в России появилась новая традиция — 9 мая после военного парада проходит народная акция «Бессмертный полк» — многотысячное шествие, участники которого несут портреты своих близких, переживших войну. Акция стала всемирной.
В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки 9 мая основные мероприятия, в том числе акция «Бессмертный полк», пройдут в онлайн-формате. Подробнее о программе праздника в Москве и Петербурге читайте в материалах Федерального агентства новостей. На сайте ФАН также можно следить за трансляцией публичных мероприятий, которые состоятся в этом году без зрителей. Это авиашоу в Москве 9 мая, которое начнется примерно в 10.10, сразу после выступления президента России Владимира Путина. Также ФАН будет вести прямую трансляцию праздничного салюта, который состоится в Москве 9 мая в 22 часа.
Поздравления ветеранам в стихах
Поздравлять родных и близких — ветеранов и людей, переживших войну, — в этом году придется заочно: по телефону или через Интернет. К сожалению, пожилые люди, как находящиеся в основной группе риска из-за пандемии COVID-19, должны особенно строго соблюдать режим самоизоляции. Предлагаем несколько вариантов поздравлений в стихах, которые можно отправить ветеранам через Интернет или в форме SMS-сообщений.
***
С Днем Победы, ветераны,
Поздравляем вас!
Вы Отчизну защитили
В трудный смертный час!
Мы вам вечно благодарны,
Низкий вам поклон,
Подвиг ваш бессмертный помним,
Память бережем!
***
Как мало вас уже осталось —
Героев страшной той войны!
Вы все за Россию сражались,
За мир и счастье для страны.
Склоняем головы пред вами,
«Спасибо», — мы вам говорим.
Не можем выразить словами,
Как всеми вами дорожим!
Вы много-много лет живите,
Мы всей душою любим вас.
И в День Победы вновь примите
Вы поздравления от нас!
***
Свистели пули, танки грохотали,
Но о Победе вы тогда мечтали,
Шли смело на врага и не сдавались,
Добиться мира для детей старались!
Теряли близких и родных людей,
Не высыхали слезы матерей,
Но, несмотря на боль и страх, —
Любовь жила у вас в сердцах!
Спасибо вам, родные ветераны,
Мы помним ваши смелость, боль и раны,
Спасибо вам за преданность стране,
За мир и счастье на Земле!
***
Примите поздравления с Победой.
Спасибо мы хотим за все сказать.
За то, что вы прошли войну и беды
Чтоб дать нам снова шанс любить, мечтать!
За небо чистое сердца любовью наполняем
И повторяем много-много раз:
Великий подвиг ваш незабываем!
От всей души мы поздравляем вас!