День Победы 9 мая 2020: история праздника, поздравления ветеранам в стихах

Самый главный наш праздник — День Победы — в 2020 году в России отмечается в особых условиях из-за пандемии, вызванной коронавирусом. Да, публичные мероприятия, без которых мы не мыслим 9 Мая, в этом году пришлось отметить или отложить, но величие Победы от этого не стало меньше. В России всегда жива память о великом подвиге народа, мы чтим ветеранов и всех, кто пережил войну, воздаем должное их героизму и перенесенным лишениям.

Как появился праздник День Победы

Первый День Победы отмечали 9 мая 1945 года, когда гражданам СССР объявили об окончании Великой Отечественной войны. О том, почему в США и Европе День окончания войны празднуют 8 мая, читайте в материале Федерального агентства новостей.

До 1948 года День Победы в СССР был выходным днем, хотя праздник отмечался скромно — еще не высохли слезы утрат. Проходили встречи ветеранов, которые поднимали «наркомовские сто грамм» в память о погибших товарищах, вечером в городах-героях гремел праздничный салют.

Однако затем статус праздника изменился, и до середины 1960-х годов 9 мая было рабочим днем. Праздник отмечали неформально, в семьях, в кругу друзей-однополчан. Но неизменным атрибутом Дня Победы всегда оставался праздничный салют.

В 1960—1970-е годы Дню Победы вернули государственный статус, 9 мая снова стало выходным, а ветеранам дали понять, что их подвиг не забыт. Начиная с 20-летия Победы, которое отмечалось в 1965 году, празднование стало приобретать современнее черты — с военным парадом, с минутой молчания в память о погибших, с чествованием ветеранов и с неизменным праздничным салютом.

С 2012 года в России появилась новая традиция — 9 мая после военного парада проходит народная акция «Бессмертный полк» — многотысячное шествие, участники которого несут портреты своих близких, переживших войну. Акция стала всемирной.

В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки 9 мая основные мероприятия, в том числе акция «Бессмертный полк», пройдут в онлайн-формате. Подробнее о программе праздника в Москве и Петербурге читайте в материалах Федерального агентства новостей. На сайте ФАН также можно следить за трансляцией публичных мероприятий, которые состоятся в этом году без зрителей. Это авиашоу в Москве 9 мая, которое начнется примерно в 10.10, сразу после выступления президента России Владимира Путина. Также ФАН будет вести прямую трансляцию праздничного салюта, который состоится в Москве 9 мая в 22 часа.

Поздравления ветеранам в стихах

Поздравлять родных и близких — ветеранов и людей, переживших войну, — в этом году придется заочно: по телефону или через Интернет. К сожалению, пожилые люди, как находящиеся в основной группе риска из-за пандемии COVID-19, должны особенно строго соблюдать режим самоизоляции. Предлагаем несколько вариантов поздравлений в стихах, которые можно отправить ветеранам через Интернет или в форме SMS-сообщений.

***

С Днем Победы, ветераны,

Поздравляем вас!

Вы Отчизну защитили

В трудный смертный час!

Мы вам вечно благодарны,

Низкий вам поклон,

Подвиг ваш бессмертный помним,

Память бережем!

***

Как мало вас уже осталось —

Героев страшной той войны!

Вы все за Россию сражались,

За мир и счастье для страны.

Склоняем головы пред вами,

«Спасибо», — мы вам говорим.

Не можем выразить словами,

Как всеми вами дорожим!

Вы много-много лет живите,

Мы всей душою любим вас.

И в День Победы вновь примите

Вы поздравления от нас!

***

Свистели пули, танки грохотали,

Но о Победе вы тогда мечтали,

Шли смело на врага и не сдавались,

Добиться мира для детей старались!

Теряли близких и родных людей,

Не высыхали слезы матерей,

Но, несмотря на боль и страх, —

Любовь жила у вас в сердцах!

Спасибо вам, родные ветераны,

Мы помним ваши смелость, боль и раны,

Спасибо вам за преданность стране,

За мир и счастье на Земле!

***

Примите поздравления с Победой.

Спасибо мы хотим за все сказать.

За то, что вы прошли войну и беды

Чтоб дать нам снова шанс любить, мечтать!

За небо чистое сердца любовью наполняем

И повторяем много-много раз:

Великий подвиг ваш незабываем!

От всей души мы поздравляем вас!