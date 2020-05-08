Трубоукладчик «Академик Черский» изучает недостроенный участок «Северного потока — 2»

Москва, 8 мая. Судно-трубоукладчик «Академик Черский» изучает недостроенный участок газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют данные порталов Marine Traffic и Vesselfinder, отслеживающих движения морских судов.

В ближайшее время судно должно прибыть в немецкий порт «Мукран», где расположен логистический центр «Северного потока — 2» и хранятся трубы, которые необходимы для строительства газопровода. Возобновление строительства «Северного потока — 2» в День Победы было бы весьма символичным, однако в оператор проекта пока не называет точную дату, передает EADaily.

«Мы обеспокоены спекуляциями по поводу возможностей трубоукладки. Мы не комментируем их. О наших планах мы сообщим в соответствующее время», — сказал пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Напомним, в конце 2019 года США ввели санкции против проекта «Северный поток — 2». Ограничительные меры США затронули иностранные компании, принимавшие участие в строительстве газопровода. После введения санкций корабли-трубоукладчики швейцарской компании Allseas приостановили свою работу.

Позднее в «Газпроме» заявили, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими специалистами. Кроме того, стало известно, что газопровод может быть достроен российским судном «Академик Черский».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. США, Украина и несколько стран ЕС выступают против «Северного потока — 2». Однако Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство газопровода, отмечая, что он преследует исключительно коммерческие цели.