Путин поручил выплатить пособия ветеранам из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья

Москва, 8 мая. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

«Произвести в мае – июне 2020 г. единовременную выплату следующим категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья», — говорится в документе.

Выплаты в размере 75 тысяч рублей получат некоторые категории ветеранов Великой Отечественной войны, вдовы участников, погибших «в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией», вдовы умерших инвалидов войны, а также несовершеннолетние узники концлагерей.

Остальным ветеранам и совершеннолетним узникам концлагерей перечислят 50 тысяч рублей.