Ученые выяснили, что регулярное употребление кофе снижает риск смертности

Москва, 8 мая. Группа ученых выяснила, что регулярное употребление кофе способствует снижению риска смертности.

Специалисты провели исследование, результаты которого показали, что люди, выпивавшие чашку кофе в день, на 12% меньше были подвержены рискам преждевременной смерти. А любители арабики, которые позволяли себе по две кружки напитка в день, снижали вероятность ранней смерти на 18%. В исследовании приняли участие более 215 тысяч человек.

Гавайские ученые ранее сообщили, что употребление кофе также предупреждает и развитие нескольких видов онкологии, диабета, заболеваний печени, болезни Паркинсона. Отмечается, что в кофе в большом количестве содержатся антиоксиданты, фенольные соединения, которые играют не последнюю роль в профилактике рака.

Ранее сообщалось, что шведские ученые из Гетерборгского университета раскрыли способ продлить жизнь с помощью кофе. По их заявлению, напиток в фильтрованном виде не только безопасен, но и способен снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Кофейный блогер, руководитель школы любителей кофе Ольга Игнатьева ранее рассказала, что употребление умеренного количества кофе способно принести человеку не только удовольствие, но и пользу. Однако при этом важно знать, как правильно готовить тот или иной напиток.