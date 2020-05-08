Карантинная закупка. Теплый Стан (ЮЗАО Москвы). ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки продуктовых магазинов, чтобы отследить, где нерадивые торговцы спекулируют на эпидемии.

Сегодня наша съемочная группа исследует район Москвы Теплый стан.

Мы соберем продуктовую корзину и сравним цены.

Теплый стан считается самым высоким местом столицы. Высота Теплостанской возвышенности достигает 254,6 метров над уровнем моря.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: