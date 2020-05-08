Татьяна Москалькова будет участвовать в онлайн-шествии «Бессмертного полка»

Москва, 8 мая. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в этом году, как и остальные россияне, изменит традицию выходить на улицу для участия в шествии «Бессмертный полк». Как стало известно Федеральному агентству новостей, российский омбудсмен примет участие в онлайн-версии народного шествия памяти.

Татьяна Москалькова показала портреты своих родителей, с которыми она обычно шла в колонне. Отец омбудсмена Николай Моисеевич Носенко прошел всю Великую Отечественную войну в воздушно-десантных войсках, окончил войну капитаном, а ушел из жизни подполковником ВДВ. Мать Нина Матвеевна Носенко в 1943 году была призвана в войска НКВД СССР и всю войну прошла в звании рядовой.

Напомним, акция «Бессмертный полк» в 2020 году проходит в онлайн-формате. Виртуальное шествие начнется 9 Мая в 11.00, общий видеоролик покажут на онлайн-платформах, по ТВ, а также на портале «Бессмертный полк России».

Кроме того, рассказать о своих ветеранах можно на страницах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и Instagram. Для этого нужно опубликовать портреты ветеранов или видеоролик с текстом с хештегами #бессмертныйполкдома, #мойполкдома и #бессмертныйполк2020. В День Победы на странице акции пройдет текстовая трансляция мероприятия с историями из соцсетей.