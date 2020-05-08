200 млн за госпереворот: Гуайдо договорился с наемниками из США, чтобы устранить Мадуро

Издание The Washington Post опубликовало документ, согласно которому члены оппозиции Венесуэлы в октябре 2019 года по итогам переговоров заключили сделку с американской ЧВК Silvercorp, расположенной во Флориде. Подробнее о том, какие услуги наемники должны были предоставить прозападным силам в Боливарианской Республике, и, как от последствий этого соглашения теперь пытается откреститься Вашингтон – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Контракт на госпереворот

Согласно опубликованному договору и сорокастраничному приложению, сумма сделки между Silvercorp и лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо составила 213 миллионов долларов. Сотрудники ЧВК должны были проникнуть на территорию Венесуэлы для свержения легитимного президента страны Николаса Мадуро.

Этот документ стал крайне актуален в свете последних событий, а точнее высадки проамериканских боевиков в Венесуэле.

Напомним, 3 мая наемники из ЧВК Silvercorp попытались высадиться на побережье Венесуэлы близ города Ла-Гуайра, который расположен всего в 32 километрах от Каракаса. 60 вооруженных, хорошо экипированных боевиков со спутниковыми телефонами и фальшивыми документами намеревались добраться до ближайшего населенного пункта. Оттуда на уже ожидавшем транспорте наемники собирались добраться до столицы, где захватили бы президента Венесуэлы для дальнейшей переправки в США.

Однако рейд провалился – боевиков нейтрализовали еще на берегу. Восемь из них были убиты военными, еще 13 задержали. На допросе нападавшие признались в выполнении заказа США и Колумбии.

Вскоре провал операции под названием «Гидеон» подтвердил и глава Silvercorp, бывший американский спецназовец Джордан Гудро. В интервью венесуэльской журналистке Патрисии Полео он рассказал и о контракте, который заключил с Гуайдо. Именно этот контракт, включающий в себя все мельчайшие детали договоренностей сторон, и появился в The Washington Post.

Госдеп пытается спасти положение

На днях Госдепартамент США опубликовал полный текст брифинга, посвященного участию РФ в военно-политических конфликтах на Ближнем Востоке, заострив внимание на Сирии и Ливии. Помощь президенту Сирии Башару Асаду в борьбе с терроризмом, которую Москва оказывает с 2015 года, была названа внешнеполитическим ведомством «неконструктивным поведением» на Ближнем Востоке. При том, что российская армия и ВКС РФ внесли решающий вклад в победу над террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

На брифинге также были затронуты и актуальные темы, в частности пандемия коронавируса. Госдеп США заявил, что РФ якобы запустила кампанию по дезинформации вокруг ситуации с пандемией, «утверждая, что США или западные державы являются источником вируса».

Преступления американских ЧВК

Однако все это выглядит весьма неубедительно на фоне краха неумело организованного рейда, проводимого с целью военного устранения Мадуро в Венесуэле. С этим согласен и заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.

Как заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН), новые обвинения Госдепартамента США в адрес РФ выглядят как попытка перекладывания вины на те или иные действия России.

«Американцы в данной ситуации действуют по принципу «сам дурак», извините за выражение. Всем хорошо известно, что частные военные компании, сам термин, и все, что с ними связано – это американская тема. Существуют десятки американских ЧВК, которые действуют в огромном количестве стран мира. На протяжении многих десятилетий они выполняют разные функции, в том числе самую грязную работу, которую им поручает Вашингтон», — заметил политолог.

Несмотря на многочисленные неправомерные действия американских наемников по всему миру, Вашингтон продолжает прикрываться пресловутыми обвинениями в адрес Москвы, вместо того, чтобы заговорить о собственном вмешательстве.

«Мы знаем о тех преступлениях, которые совершали американские ЧВК в Ираке, в Сирии, в ряде других стран. Сейчас в условиях разрастающегося скандала, связанного с событиями в Венесуэле, Соединенные Штаты привычно пытаются отвлечь внимание на другие темы. При этом, они не придумали ничего лучше, как использовать обвинения против России», — заявил эксперт.

Для граждан США, при этом, гораздо более актуальным выглядит вопрос не российского присутствия в других странах, а тот факт, что американцы участвуют в неприкрытых попытках силового смещения правящего лидера латиноамериканского государства.

«Для американских граждан важной темой является то, почему их сограждане участвуют в попытке свержения правительства в далеком от США государстве. Очевидно, что эта тема должна быть предметом расследований американских журналистов, предметом парламентских расследований, предметом запросов различных общественных правозащитных организаций. Это нужно, чтобы понять, почему происходят процессы, не вписывающиеся в Конституцию и законодательную базу Соединенных Штатов Америки. Но, тем не менее, мы видим, что американцы пытаются заболтать эту тему», — добавил Шаповалов.

Информационная атака

Напомним, в минувшем году западные СМИ уже проводили информационную кампанию против руководства Венесуэлы. Для этого в различных изданиях публиковались фейки о событиях в этой стране. Для отвлечения внимания от собственного грубого вмешательства в ряде западных и российских прозападных изданий появились статьи о «Роснефти», якобы планирующей продавать венесуэльские ресурсы. Были и вбросы про якобы вывоз некоего «золота Мадуро» на Ближний Восток российской авиакомпанией, а также недостоверные сообщения о прибытии в Венесуэлу ЧВК «Вагнер». Позже эти публикации опровергали их же авторы.

Так, известный мошенник Евгений Шабаев выступил автором сразу нескольких фейков о происходящем в латиноамериканской стране в 2019 году. Преступную деятельность мужчины разоблачало Федеральное агентство новостей в ходе специального расследования. Сам Шабаев даже после этого не прекратил распространять фейки. Именно на своей страсти к вбросам лжеветеран попался во время розыгрыша пранкером, представившимся корреспондентом агентства France Press. Липовый «военный эксперт» не понял подвоха и заявил пранкеру, что в Индии якобы присутствует ЧВК «Вагнер», которую нанял Китай для борьбы с Пакистаном в Кашмире.

1 Организация запрещена на территории РФ.