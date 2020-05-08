Владимир Путин и Борис Джонсон договорились о налаживании сотрудничества. События дня. ФАН-ТВ

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Бориса Джонсона Сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который недавно перенес коронавирусную инфекцию. Главы государств обменялись поздравлениями по случаю 75-той годовщины Победы над нацизмом. Владимир Путин отметил, что в России помнят о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев. С их помощью советская армия и промышленность получали необходимые в годы войны вооружение и материалы. В свою очередь Борис Джонсон выразил признательность от имени британского народа за решающий вклад СССР в победу над общим врагом. Президент России и премьер Великобритании также заявили о готовности налаживать взаимодействие по актуальным вопросам.

Михаил Мишустин обсудил меры поддержки ветеранов ВОВ Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал обеспечить ветеранов Великой Отечественной войны всем необходимым во время пандемии. Об этом глава правительства заявил сегодня на совещании по социально-экономическим вопросам с представителями кабинета министров. Обсудили вопросы о дополнительных мерах поддержки ветеранов — это ремонт домов и квартир, обеспечение жильем нуждающихся, медицинской помощью, лекарствами, организация долговременного ухода. Глава кабмина отметил, что особенно пристальное внимание нужно уделять ветеранам в условиях распространения коронавируса. Также говорили сегодня в частности и о единовременных выплатах ветеранам к празднику. «В соответствии с поручением президента страны, мы в апреле осуществили эту выплату в размере 71,4 млрд рублей 1,2 миллиона наших граждан, которые поименованы в этом указе. Мы очень надеемся, что поскольку выплаты эти были осуществлены в апреле, то они дошли до каждого ветерана и участника Великой Отечественной войны», — уточнила Татьяна Голикова.