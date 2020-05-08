Мэр чешской столицы оскандалился, заявив, что «Прага освободила себя сама»

Москва, 8 мая. Мэр Праги Зденек Гржиб оскандалился после розыгрыша российских пранкеров Вована и Лексуса. Думая, что говорит сначала с мэром Киева Владимиром Кличко и блогером Рустамом Адагамовым, Гржиб заявил, что Прага «освободила себя сама» без помощи Красной армии и маршала Ивана Конева.

«В Прагу русская армия пришла слишком поздно, потому что у нас было Пражское восстание. Поэтому Прага освободила себя сама», — заявил Гржиб.

В ответ на уточняющий вопрос, участвовала ли в этом армия власовцев, он заявил, что власовцы чехам тоже помогли, потому что у них было тяжелое вооружение, которого не было у восставших.

«Вообще погибло около 3 тыс. восставших, в основном чехов, и около 300 власовцев. Ну и всего лишь около 30 солдат Красной армии, потому что они очень поздно пришли», — утверждает политик.

Стоит отметить, что в Пражской операции погибло более 11 тыс. бойцов Красной армии, но Гржиб существует в искривленной исторической реальности и считает, что то, что он говорит, — правда, потому что в школе даже выиграл олимпиаду по истории. По его словам, Красная армия сражалась «с оставшимися немцами, которые не успели собрать свои вещички с вечера».

«Было понятно, что немцы сбежали из города. Они сдались 8 мая, а Конев пришел 9-го (Пражская операция началась 6 мая и завершилась 11 мая 1945 года. — Прим. ФАН)»,— добавил он.

Пранкеры также поговорили с ним и от лица блогера Рустема Адагамова, проживающего в настоящее время в столице Чехии и публикующего в своих соцсетях сочувственные посты войскам СС. В этом разговоре Гржиб заявил, что не разрушал памятник маршалу Коневу, но не из уважения к исторической памяти, а потому что «это собственность Праги-6».

«Я должен уважать то, что город хочет делать со своей собственностью. Можешь встретиться со мной в любое время. Я ничего не боюсь», — добавил он.

После этого Вован и Лексус позвонили, как они говорят, старосте района Ржепорые Павлу Новотны, который санкционировал установку памятника власовцам. Когда тот снял трубку, они снова представились Адагамовым. Новоротны, поверив, что ему звонит блогер из России, тут же дал ему от ворот поворот.

«Закрой рот, дурак. Бай-бай», — сказал он на ломанном русском.

Напомним, памятник маршалу Коневу был демонтирован 3 апреля. После этого чешские СМИ стали тиражировать информацию, будто неизвестный мужчина с российским дипломатическим паспортом якобы доставил в посольство РФ яд рицин, который предназначался для причастных к сносу памятника. В МИД РФ эти публикации назвали «болезненными фантазиями».

Президент Чехии Милош Земан осудил снос монумента Коневу. Он назвал это «глупостью ничем не примечательных муниципальных политиков». По факту демонтажа памятника СК РФ возбудил уголовное дело. Министр обороны Сергей Шойгу обратился к главе Минобороны Чехии Любомиру Метнару с просьбой передать памятник маршалу России.