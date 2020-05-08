Фокусник перешел в онлайн, чтобы веселить сидящих на самоизоляции петербуржцев. ФАН-ТВ

Фокусник из Петербурга в период пандемии коронавируса развлекает публику прямыми эфирами в социальных сетях. Показывает карточные фокусы и опасные трюки, многие из которых придумывает сам.

Александр Жуков трудится в медицинской сфере, занимается спортом, но семь лет назад увлекся магией, и с тех пор это стало главным и любимым хобби. К фокусам пришел совершенно случайно после того как однажды увидел на празднике работу иллюзиониста и решил, что сможет сделать не хуже, а в чем-то даже лучше. С тех пор его главная цель — все время удивлять людей. За изоляцию провел около 10 трансляций. Говорит, главная награда — похвала зрителей.

«Всегда что-то новое придумываем, работаем над этим и самое главное — дарим людям чудеса. <…> Ну, сейчас многие уходят зачастую в онлайн, просто не знают, что показывать. Мы с моим другом Андреем решили чуть-чуть удивить зрителей, один раз попробовали, это всех зацепило, и мы начали все больше и больше выпускать эфиров. Людям нравится, они ставят лайки, пишут, звонят, просят рассказать, как я это делаю. <…> Зачастую микромагия пользуется популярностью. Микромагия — это с мелкими предметами подручными, когда ты показываешь, и люди не могут понять, как это происходит, обычный предмет или какая-нибудь ручка», — рассказывает Александр Жуков, фокусник-иллюзионист.

Друг и соратник Александра — актер кино Андрей Погребинский, признается, что раньше к фокусам относился скептически, но, когда увидел, что делает его знакомый, свое мнение поменял. Теперь даже дает советы со стороны, как улучшить тот или иной номер.

«Магия, волшебство. Некоторые фокусы настолько реалистичны, я достаточно скептически отношусь к таким моментам, но он настолько это хорошо делает, и эти фокусы просто завораживают — это здорово», — говорит Андрей.

По мнению Александра, как бы не был актуален формат онлайн, многие свои фокусы он не может показать удаленно, поэтому с нетерпением ждет, когда самоизоляция закончится, и он снова сможет удивлять людей не только через экран своего телефона.