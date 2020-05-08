Милонов считает важным показ фильма «Шугалей» о Ливии зарубежной аудитории

Демонстрация художественного фильма «Шугалей» в эфире международного телеканала Russia Today (RT) откроет глаза международному сообществу на беспредел, происходящий на оккупированной боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) территории Ливии. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

Таким образом парламентарий прокомментировал сообщение о том, что отечественный фильм «Шугалей», рассказывающий о похищенных в Ливии российских гражданах Максиме Шугалее и Самере Суейфане, вскоре будет показан в эфире телеканала RT на двух языках. По словам собеседника ФАН, очень важно, чтобы как можно больше людей во всем мире посмотрели эту киноленту, основанную на реальной истории социолога Фонда защиты национальных ценностей и его переводчика. Также он отметил мужество наших соотечественников, уже почти год незаконно удерживаемых бандитами из группировки RADA в частной ливийской тюрьме «Митига».

«Это очень важно, поскольку история с Максимом Шугалеем, наверное, является одним из наиболее показательных примеров того беспредела, который сейчас происходит в Ливии и на Ближнем Востоке. Все это является прямым следствием внешнеполитического вмешательства Соединенных Штатов и их саттелитов. Безусловно, я абсолютно поддерживаю эту идею и считаю, что Россия должна приложить максимальные усилия, чтобы этот фильм был показан широкой аудитории. Я надеюсь, что его увидят во всем мире и адекватные люди смогут объективно оценить ту стойкость, которую российские специалисты сейчас демонстрируют в Ливии», — подчеркнул депутат Госдумы Российской Федерации.

Еще собеседник агентства выразил надежду на то, что придание широкой огласки незаконным действиям боевиков ПНС Ливии за счет показа фильма за рубежом заставит триполитанский режим Файеза Сарраджа освободить похищенных в мае прошлого года россиян. Он уверен, что после просмотра киноленты международное сообщество окажет давление на членов террористической группировки, удерживающей социологов, и марионеточное «правительство» в Триполи, что поспособствует освобождению Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

«Конечно же, я искренне рассчитываю, что это вызовет соответствующую реакцию международного сообщества и под натиском мировой общественности Правительство национального согласия Ливии будет вынуждено дать команду тем бандитам, которые удерживают Максима Шугалея и его напарника, отпустить россиян. Это настоящее пиратство XXI века, совершаемое с благословения американской внешнеполитической элиты», — резюмировал Виталий Милонов.

Основанный на реальных событиях фильм «Шугалей» русскоязычная аудитория телеканала Russia Today сможет посмотреть 8 мая в 22.00 по московскому времени, а на английском языке лента будет показана уже на следующий день в 21.30.

Напомним, российские граждане, сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были похищены в Ливии членами группировки RADA террориста Абд аль-Рауфа Карры в мае 2019 года. До сегодняшнего дня они незаконно удерживаются в частной тюрьме «Митига», находящейся на территории одноименного бывшего гражданского аэропорта, который боевики ПНС превратили в военную базу. При этом им так и не были выдвинуты никакие официальные обвинения со стороны Правительства национального согласия Ливии.

Ранее историк, преподаватель Евгений Гурьев отметил уровень достоверности фактов, изложенных в фильме «Шугалей», показанного в прошлую пятницу телеканалом НТВ. Он добавил, что работа режиссера Дениса Нейманда позволит в правильном ключе напомнить о событиях российской истории.