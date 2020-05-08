Политолог Золотарев рассказал, чего ожидать от Зеленского в День Победы

Москва, 8 мая. Президент Украины Владимир Зеленский «хочет усидеть на двух стульях», стремясь понравиться и тем, кто будет отмечать День Победы, и националистам, которые не приемлют этого праздника. Об этом заявил политолог Андрей Золотарев.

По его словам, в этом плане Зеленский продолжает политику предыдущего президента Петра Порошенко.

«Владимира Александровича будет все-таки тянуть в сторону того нарратива, который навязывал Порошенко. Он хочет усидеть на двух стульях, он не хочет драконить, раскалывать общество. Учитывая, кто там в окружении, кто там в команде, он будет мало-помалу сползать туда», — считает Золотарев.

Эксперт считает, что государство не должно вмешиваться в намерения граждан праздновать 9 Мая. За последние годы на Украине пытались усиленно маргинализировать тех, кто отмечает День Победы.

Политолог ожидает от Зеленского в эту дату сдержанные, в меру креативные высказывания.