Военные корабли Советского флота прошли виртуальным парадом по Неве

Санкт-Петербург, 8 мая. Создатели компьютерной игры World of Warships провели виртуальный военно-морской парад с участием кораблей Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов. Судна прошли по акватории реки Невы 60-х годов. Геймер Иван Хлынин и программист Павел Киряев рассказали, найдет ли такая инициатива поддержку среди поклонников игровой сферы в будущем.

Отмечается, что в параде приняли участие порядка 25 военных кораблей флота Советского Союза. Они прошли кильватерным строем под комментарии народного артиста России Евгения Хорошевцева, который более 10 лет ведет парад Победы на Красной площади в Москве.

«Ничего плохого в этом нет, но я считаю, что популярности в будущем не будет. Зачем напоминать молодому поколению о парадах еще и в играх, если у нас и так в каждой школе, университете, городе проходит военно-патриотическое обучение молодежи?», — считает Иван Хлынин.

Разработчик компьютерных программ Павел Киряев также сомневается, что подобная инициатива получит отзыв среди целевой аудитории, передают «Народные новости».

«Думаю, лучший альтернативный вариант — провести видеозапись с трансляцией», — уверен Павел.

Парад состоялся 8 мая и транслировался на официальном YouTube-канале игры World of Warships. Ролик набрал более 30 тысяч просмотров. Большинство пользователей игры не разделили мнение экспертов и тепло отозвались о прошедшем мероприятии.

«Крутой ролик, сегодня вечером папе покажу его, он всю жизнь свою флоту посвятил», — написал один из игроков.

Напомним, что в этом году День Победы в России впервые пройдет без традиционного торжественного парада из-за пандемии коронавируса. Однако россияне смогут в онлайн-режиме увидеть шествие «Бессмертного полка».