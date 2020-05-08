Либералы шокированы желанием россиян праздновать День Победы

Москва, 8 мая. Либералы пытаются оболгать День Победы, который является великим народным праздник для всех россиян.

Ряд либеральных изданий, среди которых «Новая газета», «Эхо Москвы» и «Радио Свобода», выпустили огромное количество публикаций с критикой пакта Молотова-Риббентропа, а также попытались доказать, что блокадный Ленинград мог быть обеспечен продуктами питания на протяжении 900 дней, если бы эти ресурсы не направлялись на Волховский фронт.

Так, спонсируемое Конгрессом США «Радио Свобода» опубликовало статью под названием «На плато победобесия». В публикации представлены мысли заслуженного либерала Виктора Шендеровича, который считает, что необходимо отменить не только День Победы, но и призыв в армию.

«Что мешает отменить призыв? Что мешает? На нас кто-то нападает? Что, под Москвой стоят немцы? Да нет, к сожалению», — сокрушается Шендерович.

В свою очередь либеральный правозащитник и публицист Рустем Агадамов открыто восхищается «героизмом» немецко-фашистских захватчиков, публикуя их снимки на своей странице Facebook.

При этом в настоящее время Агадамов живет в Германии, однако восхваляет нацистов на русском языке, так как осознает, что в современной Германии подобные публикации могут интерес со стороны правоохранительных органов.

Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков решил вспомнить о предателях в преддверии Дня Победы. Ремчуков назвал присягнувшего Гитлеру командующего РОА Андрея Власова толковым генералом.

«Но у нас общепризнано, что в условиях войны это предатель бескомпромиссно. И, кстати, в этих условиях методологически, мне кажется, совершенно непонятно, как можно Ленина не считать предателем», — считает Ремчуков.

Либеральный обозреватель Антон Орехъ ежегодно призывает «всех интеллигентных людей» забыть о Параде Победы. Однако в нынешнем году признался, что даже репетиции парада вызывают большой интерес у туристов и коренных москвичей, что свидетельствует о его востребованности, передает «Nation News».

«Всякий раз, когда проходят репетиции парада, проезжает техника… Видишь, сколько народу высыпает на улицу. И далеко не все из них какие-то туристы… Народ смотрит, фотографирует технику. Пролетают самолеты. Все: а, восторгаются, техника пролетела. Какая-то такая потребность есть», — отметил Орехъ.

Пандемия коронавируса помешала проведению парада в 75-ю годовщину Победы, однако россияне и граждане других государств, не забывшие о победителях фашизма, никогда не откажутся от празднования 9 мая.