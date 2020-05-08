День Победы: топ-10 лучших советских фильмов о Великой Отечественной войне

День Победы в 2020 году проходит в необычном формате из-за режима самоизоляции в связи с пандемией, вызванной коронавирусом. Поэтому нынешнее 9 Мая как нельзя лучше подходит для того, чтобы освежить в памяти лучшие советские фильмы о Великой Отечественной войне.

Федерльное агентство новостей на свой вкус выбрало десять «самых-самых» отечественных кинокартин о войне, которые можно пересмотреть всей семьей. Выбор был труден, ведь в СССР были сняты десятки великих фильмов о войне и Победе. Предлагаем топ-10 отечественных киношедевров, дополненный «бонусом».

«Летят журавли»

Фильм 1957 года Михаила Калатозова по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые». Лауреат «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Звездная роль юной Татьяны Самойловой.

«Дом, в котором я живу»

Фильм 1957 года Льва Кулиджанова и Якова Сегеля о любви, которая сильнее смерти, и о несбывшихся из-за войны мечтах.

«Баллада о солдате»

Фильм Григория Чухрая 1959 года о коротком отпуске с фронта солдата Алеши Скворцова.

«Чистое небо»

Автор этого фильма 1961 года также Григорий Чухрай. История советского летчика, попавшего в плен и хлебнувшего не только от врагов, но и от своих.

«Иваново детство»

Первый полнометражный фильм Андрея Тарковского 1962 года по рассказу Владимира Богомолова о ребенке, попавшем в жернова войны. Первая роль в кино Николая Бурляева.

«Отец солдата»

Черно-белый фильм 1964 года Резо Чхеидзе о старом крестьянине Георгии Махарашвили (великая роль Серго Закариадзе), который в 1942 году отправляется на фронт, чтобы найти раненого сына.

«Хроника пикирующего бомбардировщика»

Фильм Наума Бирмана 1967 года о трогательной дружбе и героической гибели экипажа боевой машины, об их несбывшихся надеждах. Замечательная песня «Туман» (Александр Колкер — Ким Рыжов) в исполнении Станислава Пожлакова.

«Был месяц май»

Фильм Марлена Хуциева 1970 года о первых послевоенных днях в Германии 1945 года.

«Белорусский вокзал»

Ставший классикой фильм Андрея Смирнова 1971 года о том, как ветеранам возвращали их праздник. Песня Булата Окуджавы в потрясающем исполнении Нины Ургант.

«Восхождение»

Фильм 1977 года Ларисы Шепитько по повести Василя Быкова «Сотников» достигает высот евангельской притчи.

Бонус: «В бой идут одни старики»

Фильм 1974 года Леонида Быкова иногда называют ремейком «Хроники пикирующего бомбардировщика». Но популярность истории о поющей эскадрилье оказалась неизмеримо выше, чем у более скромного «прототипа». Героям фильма — капитану Титаренко и механику Макарычу — были установлены памятники. Множество фраз из «Стариков» разошлись на цитаты, став частью отечественного фольклора. Несколько лет назад появился цветной вариант этого фильма.