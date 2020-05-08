Бредихин: Жители подконтрольных ВСУ территорий Донбасса ждут прихода армий ДНР и ЛНР

Жители Донбасса, которые живут на подконтрольных ВСУ территориях, устали от военного психоза украинского руководства, заявил политический аналитик Владимир Соловейчик. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Жители Донбасса против

Украинский Telegram-канал «Двищь» опубликовал видеозапись, на которой мирные жители подконтрольного Киеву населенного пункта Александровка требуют от солдат 59 ОМПБр Вооруженных сил Украины переместить военную технику за пределы села.

«Зачем вы нам завезли сюда солдат?! <…> Вас сюда два десятка приехало. Зачем вы сюда приехали?!» — возмущается местная жительница.

Напомним, депутат Нарсовета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина заявила, что позиция миссии ОБСЕ, которая проигнорировала преступные действия ВСУ, обстрелявших 4 мая поселок Александровка, «достойна всецелого осуждения на самых высоких международных переговорных площадках».

Военный психоз Киева

Политический аналитик Владимир Соловейчик отметил, что мирным гражданам, жителям населенного пункта Александровка, очевидно, надоела милитаристская активность украинских военных.

«Весной надо сеять, работать, а не готовиться к войне. К тому же пребывание военных в любом населенном пункте не только несет с собой бытовые неудобства, но и ставит жителей этого села или городка под угрозу ответного удара в случае, если украинские военные, расположенные на его территории, начнут обстрелы или иные агрессивные действия: ответный удар может задеть гражданских лиц, их дома», — пояснил Владимир Соловейчик.

Поэтому, считает эксперт, жители Александровки требуют убрать с их земли украинскую боевую технику. Абсолютно оправданное и законное желание, заметил он.

«Можно предположить, что подобные настроения бытуют не только в селе Александровка. Трудящимся Украины война не нужна, она не в их интересах. Другое дело — насколько они способны повлиять на действия украинской власти. Но очевидно, что люди устали от военного психоза киевских правителей, события в Александровке тому подтверждение», — заключил Владимир Соловейчик.

«Люди ждут освободителей»

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что подобные инциденты демонстрируют нежелание жителей Донбасса видеть военнослужащих ВСУ на своей территории.

«Люди там ждут прихода войск ДНР и ЛНР — армии-освободителя. ВСУ не воспринимаются в качестве патриотов, для которых вся страна едина. Напротив, в них видят захватчиков. Не будем забывать и того, что в рядах ВСУ бушует коронавирус, и заражают они мирное население. При этом, если численность заболевших солдат неизвестна, то цифры распространения пандемии среди контактировавших с ними граждан рисуют достаточно страшную картину», — рассказал Антон Бредихин.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.