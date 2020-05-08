Историк Третьего рейха рассказал о роли Польши в оккупации Чехословакии Гитлером



«Мюнхенский пакт» стал одной из многих причин, побудивших советское руководство перед войной заключить пакт Молотова-Риббентропа, который сам по себе при этом не является причиной войны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил писатель и историк Третьего рейха Константин Залесский.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал интервью президента России Владимира Путина в фильме «Война за память», показанном в эфире телеканала «Россия 1». В нем российский лидер заявил, что его коллегам в Европе следовало бы осудить так называемый «Мюнхенский сговор», который положил конец существованию независимой Чехословакии до самого окончания Второй мировой войны, пока эти территории не были освобождены советской армией. Главы правительств Франции и Великобритании — Эдуар Даладье и Невилл Чемберлен соответственно — согласились на оккупационные планы канцлера Германии Адольфа Гитлера в рамках стратегии по так называемому «умиротворению агрессора». Многие специалисты справедливо полагают, что это событие в числе прочих стало прологом ко Второй мировой войне.

«Мнение исторической науки на Западе никогда не рассматривало раздел Чехословакии в 1938 году между нацистской Германией, Польшей и Венгрией как нечто, за что стоило бы испытывать гордость. Это стало большой ошибкой лидеров Англии и Франции, которые рассчитывали таким образом умерить аппетиты Гитлера, — считает эксперт. — Так что осудить подобное историческое событие — вещь, безусловно, правильная и необходимая».

Залесский оказался солидарен с Путиным в вопросе о том, что СССР, осознавая опасность для мирового сообщества, которую представлял из себя фашизм, предлагал демократическим странам Европы заключить антигитлеровский пакт еще задолго до соглашения с немцами. Тогда западные лидеры, жаждущие войны между одинаково ненавистными им Гитлером и Сталиным, проигнорировали предложение Советского Союза, вынудив того искать иных союзников в уже становящейся неизбежной войне.

«Польша также не осталась в стороне от раздела Чехословакии, забрав себе Судетскую область, — напомнил историк. — Она повела себя агрессивно, беспардонно и без оглядки на какое-либо международное право».

По словам собеседника ФАН, поляки вели себя так с самого своего обособления от Российской империи в 1919 году: фактическое участие в сговоре с Гитлером лишь стало кульминацией их экспансионистских замыслов. Именно поэтому польское руководство не имеет никакого морального права критиковать СССР за «секретную часть пакта Молотова-Риббентропа», в которой Польша была поделена между Берлином и Москвой — оно само участвовало в аналогичных соглашениях в 1938 году.