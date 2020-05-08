Дочь Задорнова разделась для фото с гитарой

Москва, 8 мая. Дочь юмориста Михаила Задорнова Елена удивила откровенной фотографией с гитарой. Новый снимок появился в профиле в Instagram 30-летней наследницы сатирика.

Елена не привыкла к повышенному вниманию прессы и старается не привлекать внимание общественности. Она живут в дома на Мальте, который подарил ей знаменитый отец. Также он подарил своей наследнице апартаменты в Москве, но Елена полностью от них отказалась. Девушка занимается творчеством, рисует и продает свои картины, а также пишет стихи.

На новой фотографии Елена решила оголиться и прикрыть интимные места гитарой. Девушка сидит на шкуре и загадочно смотрит вверх. Пост она подкрепила стихами собственного сочинения.

«В неожиданной одежде, оторвав тугую нить, буду Вечно, как и прежде, куртуазно маньерить под цветами винограда, и в кругу веселых муз расскажу, что за награда наш безбашенный Союз», — именно так начинаются первые строки стихотворения Елены.

Эффектный и неожиданный снимок не остался без внимания подписчиков и прессы.

«Какая великолепная, умопомрачительная и изящная фотография! Браво! Со вкусом! И стихи просто замечательные!» — написала funkner.antonina. «Вообще женская фигура очень похожа на гитару», — попыталась найти символический смысл в фотографии nesterovkonstantin.official. «Лена, скоро будет новая статья про дочь Задорнова», — пророчески добавила inochek81 и не прогадала. «А что сказал бы папа? Он часто обнаженку высмеивал», — поинтересовалась mosinakatarina.

Михаил Задорнов был сентиментальным и любящим отцом, он хранил детские локоны и подарки своей дочери, рассказала ранее вдова сатирика Елена Бомбина. По ее словам, сатирик с пеленок читал дочери стихотворения русских классиков, приучал к классической музыке и очень любил устраивать сюрпризы.