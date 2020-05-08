Перенесший COVID-19 Джонсон пригласил Путина на саммит по разработке вакцины

Лондон, 8 мая. Премьер-министр Британии Борис Джонсон пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в видеосаммите по разработке вакцины от коронавируса. Об этом сообщили на Даунинг-стрит.

Отметим, что сам Джонсон переболел коронавирусной инфекцией. Сначала он был на домашнем лечении, но 6 апреля из-за ухудшения состояния его поместили в реанимацию. 27 апреля он вернулся к работе.

Сегодня Путин и Джонсон первый раз после выписки премьера Британии созвонились по телефону. В ходе беседы они обменялись поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом. Они также подтвердили готовность к налаживанию диалога между Россией и Британией, а также к взаимодействию по решению актуальных вопросов двусторонних отношений двух стран и международных проблем.

Напомним, 14 апреля Путин, выступая на онлайн-саммите Евразийского экономического союза, заявил, что Россия работает над вакциной от коронавируса и готова ей делиться.

По прогнозу российских вирусологов, вакцину от коронавируса можно ждать уже в 2021 году. При этом они уточнили, что создать разные ее варианты не так сложно. Гораздо больше времени занимают испытания разработки, выявление возможной токсичности, влияние на беременных.