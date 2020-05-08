Бывший тренер Адель раскрыл подробности похудения певицы 

Москва, 8 мая. Пит Герасимо, бывший тренер британской певицы Адель, рассказал, почему гордится своей подопечной. Откровения он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, целью Адель было не сделать красивой фигуру, а укрепить здоровье.

«В ее жизни произошли большие личные перемены. Естественно, что с ними пришел и новый взгляд на саму себя. Она улучшила привычки в питании и стала заниматься физической формой. Я горд и счастлив за нее!» — отметил Герасимо.

Судя по всему, тренер имел в виду расставание Адель с бизнесменом Саймоном Конекки. После беременности певица хотела восстановить свое здоровье.

Особой похвалы со стороны Герасимо Адель удостоилась за то, что не стремилась повысить продажи альбомов за счет улучшения внешности.

«По моему личному опыту работы с ней могу сказать, что она всегда шла в такт собственному ритму», — подчеркнул тренер.

В процессе подготовки к жестким гастролям наставник привил исполнительнице любовь к физическим тренировкам.

Ранее композиция Адель Rolling In The Deep заняла втору строчку рейтинга самых популярных песен минувшего десятилетия. Список составили журналисты британского телеканала BBC, в него также были включены треки Фаррелла Уильямса, Maroon 55, Кристины Агилеры и других исполнителей, передает «Культуромания».