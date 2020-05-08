Доктор Мясников опроверг слухи об огромных гонорарах за интервью

Москва, 8 мая. Главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников опроверг слова ведущей «А поговорить?» Ирины Шихман о том, что он дает интервью за огромные гонорары.

Шихман заявила, что при попытке связаться с Мясниковым для интервью ее перенаправили на помощника доктора, который потребовал заплатить 88 тысяч рублей за полчаса беседы.

Мясников, комментируя заявление Шихман, отметил, что у него нет помощника. Доктор подчеркнул, что если бы давал комментарии за деньги, то уже бы был богатым человеком.

«Я был бы богатым человеком, если бы брал деньги за интервью, жил бы сейчас очень богато и хорошо. Не брал никаких денег. Сейчас я стал давать меньше интервью, а раньше было пять-шесть в день. Представляете, какие деньги мимо прошли?» — удивился врач.

Мясников добавил, что у него есть сотрудник из Челябинска, который разбирается с поступающими на сайт вопросами. Однако этот человек не уполномочен обсуждать с журналистами условия интервью.

Доктор Мясников объяснил «низкое» число выздоровевших от коронавируса россиян. Он напомнил, что большая часть людей переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме. При этом некоторые из инфицированных не испытывают никаких симптомов.