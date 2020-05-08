Основатель проекта «Омбудсмен полиции» арестован на два месяца

Москва, 8 мая. Тверской суд Москвы оставил под арестом сроком на два месяца основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Следствие подозревает Воронцова в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего сотрудника органов внутренних дел.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу Воронцова на два месяца, до 6 июля», — написал Бадамшин в своем Telegram-канале.

Ранее в отношении Воронцова возбуждалось уголовное дело по факту распространения недостоверной информации. Бывший полицейский запустил в Сети фейк о том, что курсантов военного учебного заведения в Петербурге, где 70% учащихся и преподавателей заразились пневмонией COVID-19, якобы принуждают каждое утро делать зарядку.

Сам Воронцов имеет тесные связи с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, а также обладает определенной популярностью в среде либеральной общественности, несмотря на крайне правые взгляды и близкие отношения с неонацистом Тесаком. Кроме того, автор «Омбудсмена полиции» поддерживает дружбу с Никитой Тихоновым, убийцей адвоката Станислава Маркелова.

В прошлом году Воронцов по приглашению Ходорковского принимал участие в присуждении премии для журналистов. На мероприятии он познакомился с корреспондентом «Новой газеты» Денисом Коротковым. Вместе они занимаются публикацией фейков по заказу Ходорковского.