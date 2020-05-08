Главные новости 8 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 8 мая.

Анна Банщикова нарушила режим самоизоляции в Геленджике и оказалась в центре скандала после спора с казаками. Актриса Банщикова поскандалила с казаками в Геленджике из-за нарушения самоизоляции.

Разведку у границ России на деле вели 19 иностранных самолетов и 5 БПЛА, нарушений воздушного пространства допущено не было. Российские РЛС сопровождали 24 иностранных летательных аппарата у границ РФ.

Условия для почвенной засухи сформировались в нескольких регионах России. В Гидрометцентре рассказали, что засуха угрожает ряду регионов России.

Ученые выяснили, что у многих пациентов с COVID-19 примерно на третий день после заражения появляются проблемы с обонянием. Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на возможную тяжесть болезни.

Те, кто пытаются переписать историю, раскалывают Европу, заявил Хайко Маас. МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны.

США и власти Джерси передали Нигерии 311 млн долларов из предполагаемых похищенных средств бывшего военного правителя страны. США не хотели возвращать Нигерии деньги, похищенные бывшим диктатором Сани Абачей.

Алексей Пушков поддержал заявление Павла Дурова о сложностях жизни и работы в США. Пушков согласился с критикой Дурова жизни и работы в США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Молодого человека задержали за половое сношение с несовершеннолетней в Петербурге.

Украинских милиционеров из подконтрольного Киеву мариупольского управления МВД расстрелял батальон Нацгвардии «Азов». Свидетели рассказали о расстреле «Азовом» милиционеров в Мариуполе.

Астрологи составили лунный календарь, в котором подробно расписали дни в мае, которые бесполезны для работ в огороде. Астрологи назвали худшие дни для посадок в мае.