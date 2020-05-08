Глава Роспотребнадзора назвала показатель смертности из-за коронавируса в России

Москва, 8 мая. Уровень смертности у пациентов с коронавирусом в России составляет 0,9%, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По летальности сегодня — в России летальность 0,9%», — заявила Попова на совещании внутрифракционной группы «Единой России».

Глава Роспотребнадзора отметила, что относительно низкий процент смертности является результатом очень своевременного выявления и своевременного обращения.

Кроме того, Попова сообщила, что в России не зафиксировано тяжелых случаев течения коронавируса у детей. У 80% пациентов коронавирусом заболевание протекает не в тяжелой форме, около 50% пациентов не имеют симптомов.

«Из оставшихся порядка 30% — это ОРВИ, 20% — пневмонии, и случаи, которые текут тяжело — это 5%, те, которые попадают на койки, и на койки реанимационные», — добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в России было развернуто большое количество дополнительных коек, оснащенных оборудованием, и подготовлены врачи и кадры.

По данным на 8 мая, более 10 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за последние сутки. Всего в стране 187 859 заболевших в 85 регионах. За минувшие сутки в стране выздоровели 2805 человек, общее число поправившихся достигло 26 608.