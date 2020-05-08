«Бранденбургскую мадонну» поздравили с праздником Великой Победы. ФАН-ТВ

Участницу ВОВ Марию Лиманскую, регулировщицу, известную в мире как «королева Бранденбургских ворот» или «Бранденбургская мадонна», поздравили с 75-летием Великой Победы. Возле дома Марии Филипповны в селе Звонаревка Саратовской области устроили концерт. Также ветерана поздравили и росгвардейцы.

Марии Филипповне Лиманской 96 лет. На фронт она ушла в 1942 году восемнадцатилетней девушкой. Служила в запасном полку, шила одежду советским солдатам. Затем прошла трехдневное обучение и стала регулировщицей. 2 мая 1945 года Мария Лиманская стояла у Бранденбургских ворот, с обратной стороны от Рейхстага и регулировала движение. На фоне полуразрушенных ворот молодого ефрейтора и запечатлел военный фотокорреспондент Евгений Халдей. Этот черно-белый снимок стал одним из символов Победы. Он вошел в историю под названием «Бранденбургская мадонна».