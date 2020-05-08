Американцы отреагировали на заход кораблей НАТО в Баренцево море

Москва, 8 мая. Американские читатели назвали неуместными действия ударной группы кораблей НАТО в Баренцевом море.

Читатели американского сайта Breitbart прокомментировали недавний поход американских эсминцев в Баренцево море, которое нередко называют «задним двором России». В последний раз военные корабли Североатлантического альянса появлялись в этом районе в 80-е годы прошлого века.

Ударная группа кораблей НАТО в составе американских эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» и британского фрегата «Кент» зашла в Баренцево море 4 мая. В США пояснили, что предупредили Россию о своих действиях.

«Россия — наша естественная союзница. И была бы ею и поныне, если бы Билл Клинтон не поддержал в Боснии мусульман и не бомбил Сербию», — написал пользователь под ником Quazoid. «Надо с ними дружить, а не толкать в объятия Китая», — добавил Pochemunyet. «Заход этих кораблей в Баренцево море не играет никакой роли в геополитике и нужен лишь для поддержания глупого патриотизма у мещан внутри США», — объяснил пользователь с ником Vladimir Lenin.

А читатель под ником Tony Dartford заявил, что РФ не представляет никакой угрозы для США. По мнению пользователя, проблемой для американцев является Китай.

Аналитики китайского издания Sohu ранее прокомментировали действия кораблей НАТО в Баренцевом море. Они назвали неожиданной реакцию России. По словам экспертов, если Запад и США рассчитывали подобными действиями спровоцировать своих оппонентов на необдуманный шаг, то сделать им этого не удалось.